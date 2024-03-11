Каждый пользователь смартфона уже давно убедился на личном опыте, что как бы ни использовать гаджет, его батарея со временем всё равно теряет ёмкость. Остановить этот процесс нельзя, а вот замедлить - вполне возможно. И первый шаг к этому - правильная зарядка сразу после покупки.

Многие украинцы уже привыкли к тому, что новый смартфон сразу после приобретения нужно включить и разрядить до нуля.

На сегодняшний день считается, что калибровка батареи уже не является обязательной процедурой, но большинство специалистов её все же рекомендует. Эксперты заявляют, что если её не сделать, то уже через пару месяцев аккумулятор может выйти из строя. Кроме того, возможно, что неоткалиброванный аккумулятор уже через 100-150 дней будет работать только от сети.

Именно поэтому при первой зарядке смартфона важно соблюдения простого правила – после покупки батарею необходимо разрядить до конца.

Заряжают откалиброванный аккумулятор при достижении 5% заряда - многие телефоны оснащены функцией оповещения при данном уровне. Не стоит оставлять телефон подключенным к сети после того, как он зарядится до 100%. Это может сбить имеющуюся калибровку и батарея будет работать некорректно.

Важно!

В современных смартфонах используются литий-ионные батареи, которые не обладают эффектом памяти. Поэтому активировать батарею, заряжая и разряжая ее несколько раз после первого использования, не требуется.

Советы по сохранности аккумуляторной батареи:

применяйте зарядные устройства, идущие в комплекте со смартфонами, особенно в случае с флагманами, так как оригинальное устройство само покрывает заряд, когда батарея уже полностью заряжена.

не рекомендуется оставлять телефон на зарядке на всю ночь;

по возможности нужно ставить гаджет на зарядку при 40% и снимать с зарядки при 80%;

не используйте смартфон в мороз и избегайте внешнего нагрева корпуса;

периодически заряжайте неиспользуемые гаджеты до уровня 40–50%.

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