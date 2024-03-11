Никто не станет отрицать, что для комфортного передвижения в автомобиле важно, чтобы в салоне было не только удобно, но и приятно. При этом иногда в салон машины могут попадать и задерживаться посторонние неприятные запахи. Рекомендуем узнать о простых и действенных лайфхаках, которые помогут от них избавиться.
Активированный уголь. Поместите в разных углах салона машины небольшие контейнеры с активированным углем и оставьте их на ночь. Этот способ очень эффективен при стойком застаревшем запахе табака в салоне. Можно повторять процедуру несколько ночей подряд.
Цитрусовые. Поместив кожуры лимона или апельсина, в воздухопроницаемую ткань или сетчатый мешочек и оставив их в автомобиле, вы получите приятный цитрусовый аромат, одновременно поглощающий нежелательные запахи.
Возьмите большое спелое яблоко, желательно зеленое, вырежьте сердцевину и оставьте в салоне автомобиля на несколько дней до полного усыхания плода. Яблоко хорошо адсорбирует все неприятные запахи в салоне, в том числе и от сигарет.
Аммиак. Абсорбент работает так же как и уксус. Однако использовать можно не более 15 мл. После этого нужно проветрить машину, иначе вещество накопится до состояния удушья.
Ароматизаторы и аэрозоли
Использование автомобильных освежителей воздуха может быстро устранить стойкие запахи. Правда, их недостаток — перебивание запаха, а не его устранение.
Освежители воздуха часто используют в такси и общественном транспорте. При этом некоторые ароматы могут провоцировать аллергические реакции.
Кстати, очень часто проблема неприятного запаха в салоне кроется значительно глубже. Например, запах бензина в салоне зачастую может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов, а причиной "аромата" горелого масла в салоне может являться мотор, а некоторых случаях и коробка передач. В таких случаях лучше не рисковать собственной жизнью и здоровьем, а отвести автомобиль на сервис, чтобы там определили причину и устранили неисправность.
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