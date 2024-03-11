Итак, самым лучшим способом устранения запаха в автомобиле является обработка салона горячим паром. Горячая струя пара убьет запах, сделает чище обивку салона. После этого необходимо салон высушить.

Более продвинутым методом уничтожения запаха в автомобильном салоне является озонирование. И правда, профессиональное озонирование салона — хорошая возможность быстро устранить неприятные запахи и обеззаразить пространство внутри автомобиля. Данная процедура производится с помощью специального инструмента – озонатора. Наибольшей популярностью озонирование салона пользуется в весенний период. Вот только этот метод очистки салона от неприятного запаха относится к дорогостоящим.

Избавиться от запаха в салоне машины можно и народными средствами:

Обычный пищевой уксус. Подходит для обработки салона, пола и ковриков. Уксус, как отличный адсорбент, удалит неприятные запахи. Продукт можно оставить в тарелке внутри машины или распылить на стекла. После этого авто проветривают не меньше суток.

Кофе. Кофейные зерна используют точечно - кофе грубого помола в маленьких холщовых мешочках развешивают в разных концах автомобиля.