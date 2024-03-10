Во дворе прежде чем начать высадку садовых растений, цветов и декоративных растений разных видов нужно заранее подготовиться к борьбе с сорняками. Именно они могут полностью засорить ваш участок, мешают вам нормально облагородить внешний вид двора и портят доступ к свету для ваших растений.

Сначала можно заняться механическим удалением сорняков и начать борьбу с сорняками как можно раньше, выдергивая их с корнями, особенно на стадии первых проростков. Тем не менее, для более зрелых сорняков с большой корневой системой может потребоваться использование садовых инструментов, таких как садовые вилы, чтобы полностью извлечь корни из почвы. Иногда для этого понадобится лопата и различные инструменты.

Очень хорошо против сорняков помогает регулярная стрижка участка под газон. Хотя полное избавление от сорняков за один раз нереально, регулярная косилка помогает сдерживать их рост и распространение. Постоянное удаление верхушек сорняков препятствует цветению и размножению.

Мульчирование почвы даст удерживать сорняки под контролем на грядках и клумбах. Материалы для мульчирования могут варьироваться от травы и сена до соломы и древесных опилок. Вы можете выбрать удобный вам вариант.

На грядках можно применять агроткань или черные пленки для блокирования доступа солнечного света к почве и, следовательно, подавления роста сорняков. Можно также использовать материалы, такие как резина или фанера, для создания барьера, если вы готовы бороться таким методов против мешающих вам растений.

Нередко помогает высадка других растений, блокирующая распространение сорняков. К примеру, горчица, фацелия или шпинат, могут помочь конкурировать с сорняками и улучшить плодородие почвы. Также можно использовать многолетние растения, которые создают плотный покров и мешают росту сорняков.

Последний и наиболее агрессивный вариант – химия, гербициды являются сильным методом борьбы против растений, но нужно понимать, если вы переборщите – на земле вообще ничего не сможет расти.

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