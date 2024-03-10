Возможна также более глобальная проблема, перед тем, как воспользоваться сбросом до заводских настроек, сделайте резервное копирование.

Если вам телефон при включении экране не реагирует и не позволяет выйти в главное меню, а также отказывается снять блокировку, возможно вы столкнулись из одной с бытовых проблем пользователей смартфона. Сначала убедитесь, что вам помогут данные шаги.

Самый первый и оптимальный способ – перезагрузить смартфон, возможно вы столкнулись с обычным зависанием устройства. Удерживайте кнопку питания до завершения работы и подождите некоторое время. Через несколько минут включите устройство снова.

Возможна также более глобальная проблема, перед тем, как воспользоваться сбросом до заводских настроек, сделайте резервное копирование или сохраните нужные файлы на ваш ПК, использовав передачу данных.

Включение в безопасном режиме даст возможность активировать телефон, но лишь с приложениями, что были у вас при покупке смартфона. Для этого нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости при включении телефона.

Вы могли столкнуться с проблемой, связанной с вирусным ПО на устройстве, попытайтесь перезагрузить его, как в первых пунктах и проведите анализ, а затем чистку от лишних и возможно вредоносных файлов.

Ремонт по гарантии в вашем сервисе даст возможность продлить жизнь смартфону и вернуть его в полное и безопасное состояние.

Если этого недостаточно, придется делать программный сброс устройства. Это может включать в себя обновление программного обеспечения или даже полную переустановку операционной системы.

Важно помнить, что каждый из этих методов может иметь свои риски и последствия, поэтому прежде чем применять их, убедитесь, что сохранили все важные для вас файлы.

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