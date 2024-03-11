Вырастить большую и вкусную свеклу на собственном огороде не сложно, если соблюдать определенные правила высадки семян и ухода за растениями.

Свекла, если сравнивать ее с другими корнеплодами, значительно более теплолюбива, она уязвима не только к весенним заморозкам, но и к падению температуры ниже +6+7 градусов.

Поэтому свеклу следует сеять после окончания холодов, когда почва прогреется до +10 градусов – обычно в апреле или мае. Чем выше температура воздуха, тем быстрее семена свеклы прорастают, например, при +10 градусах ростки могут появиться через 10 дней, а при +15 – за неделю.

Для свеклы лучше всего подходит плодородная легкая почва с нейтральной реакцией. Ни в коем случае не высаживайте свеклу на кислую почву, иначе получите мелкие, жесткие и не очень вкусные корнеплоды.

Лучшее место для свеклы на огороде – по краю грядок. Идеальные соседи для этой культуры – цветная капуста, сельдерей или кольраби, которые высаживаем в центре грядки.

Что касается полива, то в период прорастания всходов и наращивания зеленой массы, свекла требует дополнительного увлажнения почвы, а вот после образования корнеплода поливать его уже не нужно.

Первое прореживание рекомендуют проводить после появления на растениях двух настоящих листочков. Лишние растения не вырываем, а просто срезаем ножницами, оставляя между лестницами расстояние 1,5-2 см. Второе прореживание проводим, когда у свеклы сформируются по 5-6 листьев, тогда оставляем промежутки от 4 до 6 см.

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