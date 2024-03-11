Редис особенно хорош, когда его нарезают тонкими ломтиками и добавляют в салаты или жаркое.

Этот корнеплод является фаворитом в огороде, поскольку редис легко и быстро выращивать, и он требует ограниченного пространства для выращивания, что делает его отличным вариантом для тех, у кого небольшие огороды.

Полезный совет при выращивании редиса №1: когда ваши семена начнут прорастать, вы можете заметить, что посадили их слишком близко друг к другу.

Вы можете проредить их, чтобы освободить больше места. Проредите всходы на расстоянии 10-15 см и сохраните удаленные семена, чтобы использовать их в качестве гарниров, бутербродов или как часть салатов.

Поливайте регулярно свой редис, особенно выращивая его в теплые летние месяцы. Лучше всего поливать утром или вечером, чтобы уменьшить потери воды на испарение. Если почва станет слишком сухой, это может привести к побегу, при котором редис станет деревянистым и горьким.

Полезный совет №2: если вы вносите в редис удобрения или средства для борьбы с вредителями, подождите несколько дней, прежде чем собирать урожай, и обязательно хорошо промойте овощи.

Урожай редиса готов к сбору, когда он станет крупнее мрамора, а корни будут молодыми и нежными. Не оставляйте их в земле слишком долго, когда они готовы, так как это сделает их жесткими и горькими. Из листьев редиса также получается отличная зелень для салата, однако будьте осторожны и не удаляйте слишком много листьев с растения, так как это повлияет на рост редиса.

Еще один полезный совет, который нужно знать, выращивая редис: сорта зимнего редиса можно оставлять в земле дольше, но выкапывайте их, если ожидаются заморозки.

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