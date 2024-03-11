Зеленый лук легко выращивать и за ним легко ухаживать в саду, независимо от того, сеете ли вы семена осенью для перезимовки или сажаете весной из семян.

Зеленый лук, съеденный в сыром виде, обладает достаточным количеством свежего, пикантного вкуса для салатов или гарниров.

Существует несколько вариантов выращивания зеленого лука, каждый из которых имеет свои преимущества.

Как вырастить зеленый лук, здесь собраны полезные советы.

Луку нужна такая же рыхлая, хорошо дренируемая почва, как и более крупным луковицам.

Также для выращивания зеленого лука работайте с большим количеством компостированного навоза или других органических веществ и сажайте их только в слегка кислую или нейтральную почву с идеальным pH, где-то между 6,0 и 7,0.

Выберите солнечное место, где солнце светит не менее шести часов в день. Перед посадкой удалите камни и комки из почвы и разровняйте ее граблями.

Советы по выращиванию лука:

Сажайте в хорошо дренированную почву с большим количеством органических веществ.

Дайте растениям немного дополнительной воды в неделю, когда дождя недостаточно.

Когда верхушки начнут расти вверх, замульчируйте небольшим слоем скошенной травы, не содержащей гербицидов, сосновой соломы или измельченных листьев .

Существует множество сортов домашнего лука, который можно выращивать и хранить в течение нескольких месяцев , но лук, собранный раньше, лучше всего подходит для употребления в свежем виде.

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