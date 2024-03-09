Женщина чудом выжила после падения с восьмого этажа и несколько часов находилась под завалами.

2 марта в Одессе произошел трагический инцидент с "Шахедом", в результате чего погибли 12 человек, среди которых был муж Анастасии Погожиной и ее трехмесячный сын. Сама женщина чудом выжила после падения с восьмого этажа и несколько часов находилась под завалами. О состоянии женщины сообщили в сюжете Суспільного.

Сейчас он находится в больнице с многочисленными переломами после двух операций. По словам матери Анастасии, Наталии Мартынюк, она вместе со своими братьями и сестрами покинула Украину в начале полномасштабной войны и сейчас находится в Германии. Отец Анастасии добровольцем поступил на службу по защите страны. Сама женщина решила остаться в Одессе, не желая покидать своего мужа.

Наталья вспоминает, ежедневно общалась видеосвязью с дочерью и внуком. В тот день, когда произошла атака, они разговаривали и не ожидали того, что произойдет.

Утром на одном из телеграмм-каналов Наталья увидела, как вытащили женщину из-под завалов. Она была уверена, что это ее дочь. От спасателей она узнала детали:

"Маркуша, к сожалению, сразу погиб. Когда его нашли, то уже узнала моя мама, его прабабушка... Мне сказали спасатели, что когда ее (Анастасию - прим. ред.) нашли, она была сознательна и успела сказать свое имя" Я помню, как это с ней произошло, когда она летела, получала удары, как она провалилась в пустоту, говорит: "Я все это время в завалах кричала, стучала, проваливалась в бессознание, потом просыпалась и снова кричала".

Наталья объяснила, что ее дочь находится в тяжелом, но стабильном состоянии с переломами таза, ребер, левой ноги и потерей крови.

"Это очень опасно для сердца и мозга. Врачи пытаются привести ее в норму, чтобы ее можно было транспортировать. Мы все собираем ресурсы, чтобы доставить Настю в Германию для дальнейшей реабилитации и лечения, поскольку врачи говорят, что это займет очень много времени - год-полтора. Мы планируем вылечить ее и убрать отсюда", - отметила Наталья Мартынюк.

Настя была фитнес-тренером. Вчера ее мама нашла ее браслет от "Вертикали" среди руин и увидела в этом хороший знак.

"Вчера я нашла ее браслет от "Вертикали" среди руин, и это, пожалуй, знак того, что все будет хорошо, что она снова будет работать тренером, продолжит свою спортивную деятельность. Она очень любит спорт, очень энергична и спортивна. Мы спасем ее, вылечим, и у нее все будет хорошо", - добавила Наталья.

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