В НАБУ сообщили, что по делу трое подозреваемых, сейчас был найден еще один подозреваемый в скандальном деле.

Бизнесмен из Прикарпатья получил подозрение в организации хищений на 14,8 млн грн во время строительства школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области в рамках госпрограммы "Большая стройка". Мужчина стал третьим фигурантом этого громкого дела. Детали скандала были сообщены в пресс-службах НАБУ и САП.

В НАБУ сообщили, что по делу трое подозреваемых. Двум другим участникам, эксдиректору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года. Речь идет о местном застройщике "Украгробуд-Инвест".

Предприниматель в 2021 году вместе с директором Управления капитального строительства (УКС) в Ивано-Франковской области устроил схему покушения на средства Ивано-Франковской облгосадминистрации. После результатов тендера на Prozorro глава УКС заключил договор с частной компанией "Украгрострой-Инвест".

По данным Youcontrol, руководителем и бенефициаром компании является Андрей Джус. Соглашение предусматривало возведение школьного учреждения в рамках государственной программы "Большая стройка" на сумму 45,6 млн гривен. Однако работы выполнили лишь частично, а остальные средства, более 14,8 млн гривен, остались неиспользованными. Эти средства были завладены и обналичены через подконтрольные организации.

Действия организатора и участников этого преступления квалифицируются по статье 191 части 5 Уголовного кодекса Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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