Два офицера, майоры Александра Бессмертная и Сергей Стратичук пережили бои в Мариуполе и плен, а теперь их мечта осуществилась.

Стала известна история любви офицеров, переживших бои в Мариуполе и плен, получила продолжение. Пара пережила тяжелые бои в Мариуполе, впоследствии Сергей попал во вражеский плен, а когда вернулся – обручились. Теперь у супругов еще одна радость.

Двое офицеров, майоры Александра Бессмертная и Сергей Стратичук, встретились на Приазовье недалеко от Мариуполя. Они вступили в брак осенью 2021 года и запланировали пышную свадьбу с венчанием, рестораном и музыкой уже на 2022 год. Но планы супругов разбили вторжение России на территорию Украины.

Жизнь Александры превратилась в ад, когда Сергей бесследно исчез во время боев в Мариуполе. К счастью, он оказался жив, но попал в русский плен. Военный вернулся из плена изможденный и очень похудел. Ему понадобилась помощь украинских врачей. После госпиталя пара решила обвенчаться.

Кроме этого Александра воплотила одну из грез своей жизни. После этих тяжелых испытаний их история получила продолжение – у пары родился ребенок. Роды были тяжелыми и длинными, длились полтора суток. Но все обошлось хорошо – мальчик родился здоровым.

Малыш получил имя Виктор Сергеевич Стратичук. Его молодая мать рассказывает, что она видела сон с этим именем четыре года назад.

"У меня мечта сбылась. Я вышла с ним, у меня на руках был мальчик. Я четко понимала, что это сын, его зовут Виктор", – рассказала Александра Бессмертная.

Источник: ТСН.

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