Чтобы справиться с проблемами и сохранить морозильную камеру чище дольше, вы захотите очистить ее несколько раз в год.

Как очистить морозильную камеру

Первое, что вы хотите сделать, это выключить морозильную камеру и дать ей немного времени для размораживания, говорит Карпентер. «Это позволяет нам тщательно очистить морозильную камеру, не пропуская ни одного участка, и обеспечить его должную дезинфекцию», — говорит он. «В некоторых случаях мы видели, как на грязи или мусоре скапливается иней, что значительно усложняет очищение».

Поскольку ваша морозильная камера должна разморозиться, вам нужно будет на время поместить все хранящиеся внутри предметы в другое прохладное место; Карпентер предлагает поместить их в холодильник немного льда. Затем выполните следующие действия.

Сбрызните морозильную камеру чистящим средством; оставьте на 10 минут. «Это самый важный шаг в процессе уборки, потому что многие распыляют моющий раствор, а затем немедленно вытирают его», — говорит Карпентер. «Если вы делаете это, возможно, вы не убиваете микробактерии. Если вы читаете этикетки на моющих средствах, они укажут, сколько времени продукт должен оставаться перед вытиранием». После того, как отведенное время истечет, вытрите спрей и все остатки грязи тканью из микрофибры. «Ткань из микрофибры лучше бумажного полотенца по многим причинам, но самое главное потому, что она улавливает грязь в волокнах для более чистого покрытия», — говорит Карпентер.

Как долго поддерживать морозильную камеру в чистоте

Чтобы получить лучшие и длительные результаты, Варела советует думать, как очистить морозилку регулярно. «Очистка морозильной камеры раз в четыре-шесть недель – это более чем нормально», – говорит Варела. «Для глубокой очистки вы можете делать это три-четыре раза в год».

Если вы хотите избежать большого дела во время цикла очистки морозильной камеры или просто хотите дольше поддерживать морозильную камеру в чистоте, Варела говорит, что вам следует быть в курсе беспорядка; решайте их, как только они возникают: «Обязательно немедленно почистите свою морозильную камеру, если заметили, что разлилось что-то. Кроме того, если у вас есть время, извлекайте продукты каждые одну-две недели и быстро протирайте морозильную камеру».

Как бороться с запахом морозильника Чтобы сражаться с запахом, используйте обычные бытовые скобы. "Добавьте четверть стакана пищевой соды и сок лимона", - говорит Варела. "Смешивайте, пока не образуется паста, а затем поместите ее в морозильную камеру". Вот так – очистить морозилку от запаха тоже просто!

Источник: marthastewart

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