Вырастить крепкие, здоровые и красивые овощи под силу каждому, для этого не надо быть агрономом или обладать какими-либо особенными умениями.

Высаживая быстрорастущие овощи весной вы сможете максимизировать урожайность и быстрее насладиться свежими продуктами.

После долгой зимы большинство садоводов с нетерпением ждут планирования огорода.

Поэтому стоит знать, какие быстрорастущие овощи стоит сажать весной - богатый урожай гарантирован.

Руккола придает пикантный вкус ранним весенним салатам и является отличным дополнением к супам.

Как только можно будет обрабатывать почву. Для непрерывного сбора урожая сеять семена нужно каждые 2 недели, пока не потеплеет.

Свеклу можно выращивать для получения свежей зелени, которую можно использовать в салатах, супах и тушении.

Сразу сейте семена овоща, как только можно будет обработать почву. Для получения непрерывного урожая последовательно сейте семена каждые 3 недели, пока поздней весной температура не начнет повышаться.

Выращивая овощи ранней весной не стоит забывать о морковке. Этот овощ основной корнеплод на огороде. Выбирайте раннеспелые сорта, чтобы получить быстрый урожай. Морковь можно употреблять разными способами: от сырой в салатах до вареной, жареной и приготовленной в соке.

После того, как минует опасность сильных заморозков сеять новый урожай нужно каждые 2 недели до середины лета. Это обеспечит непрерывную поставку нежной молодой моркови.

Капуста также очень хорошо переносит морозы. Листву овоща очень вкусно добавлять в салаты и супы, а также тушить с оливковым маслом и чесноком.

Сеять нужно на открытом воздухе, как только можно будет обработать почву весной. Или сейте семена капусты в помещении за 8 недель до последних заморозков. Пересадите закаленные саженцы в огород уже за 4 недели до последних заморозков.

Горох выращивают ради хрустящих плоских стручков, и его собирают молодым, еще до того, как горох разовьется.

Сеять семена надо тогда, когда только почва станет пригодной для обработки.

Среди популярных овощей, которые выращивают ранней весной - не нужно забывать о редиске. Это чрезвычайно полезный овощ для выращивания. Он не требует особого ухода, его беспокоят многие вредители, При этом редиска дает быстрый урожай.

Сразу сейте семена, как только почва станет доступна для обработки весной, а затем последовательно сейте каждые две недели для повторного сбора урожая, пока не потеплеет.

Зеленый лук выращивают ради зеленых стеблей и маленьких луковиц. Они добавляют мягкий луковый вкус в салаты, приготовленные блюда и жаркое.

Как только почва будет готова к обработке, или посадите семена зеленого лука в помещении за 10 недель до даты последних заморозков и пересадите закаленные саженцы в сад после последних заморозков.

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