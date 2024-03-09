С несколькими советами по уходу и набором хороших инструкций стирать черную одежду довольно легко. Читайте дальше, чтобы узнать, как стирать черную одежду, чтобы она не слинялась, и несколько дополнительных советов, чтобы сохранить ваши темные вещи в идеальном состоянии.

ШАГ 1: ПРОЧТИТЕ ВСЕ ЯРЛИКИ ДЛЯ УХОДА

Это самый важный первый шаг, который нужно сделать перед тем, как стирать любые вещи. Не читая его, вы можете пропустить важные требования к стирке вашей черной одежды и повлечь за собой преждевременное слияние.

Кроме того, не все типы одежды можно стирать в стиральной машине, особенно из деликатных тканей, таких как кружево или лен.

ШАГ 2: СОРТИРУЙТЕ СВОЮ ОДЕЖДУ

Существуют разные способы сортировки белья как профессионала . Каждый человек будет иметь свой распорядок дня, но все мы можем согласиться, что сортировать белье чрезвычайно важно. Это может защитить вашу одежду от повреждений, переноса красителей и обеспечить лучшую и эффективную стирку.

ШАГ 3: ИЗВЕРНИТЕ ВАШИ ВЕЩИ НАВЫВОРИТ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЧАТЫЙ мешок

Циклы стирки могут взбалтывать краску на черных и цветных тканях, что может привести к выцветшему виду. Хотя темная одежда может со временем выцветать, это поможет предотвратить это слишком быстро. Поместите темную одежду в мешок для деликатных вещей, чтобы защитить вещи от повреждений. Сетчатый мешок для белья прекрасно подходит для вещей, имеющих крючки или застежки, которые могут задеть, задеть и повредить другие ткани во время той же стирки. Мешок для белья также выполняет функцию мешка для стирки кроссовок. Положите кроссовки, которые можно стирать в стиральной машине, в стиральный мешок и затяните средний шнурок, чтобы кроссовки надежно закрепились.

Совет: использование сетчатой ​​сумки позволит избежать завязывания шнурков кроссовок.

ШАГ 4: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Установите стиральную машину на самую низкую возможную температуру на короткий цикл и выберите настройку легкого загрязнения для легко загрязненной загрузки.

Одежда темного цвета может потерять свой цвет во время того, как вы будете его стирать. Стирка темной одежды в холодной воде помогает волокнам темной ткани оставаться целыми. Кроме того, короткая стирка помогает черной одежде сохранить свой цвет – чем меньше времени она проводит в воде, тем лучше.

ШАГ 5: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Известно, что большинство традиционных моющих средств для стирки содержат агрессивные химические вещества, ускоряющие повреждение волокон. Использование небиологического, натурального стирального порошка может предотвратить это. Композиции моющих средств на растительной основе столь же мощны в очистке, нежны для волокон и не вызывают экологичных побочных эффектов своих токсичных аналогов.

ШАГ 6: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗМЕРИТЕ ВАШЕ МЫЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Большинство людей учили, что больше моющего средства означает чистую одежду. Однако использование слишком большого количества стирального средства может нанести вред вашей одежде. Это связано с тем, что избыток моющего средства может образовать избыток пены, которая может предотвратить трение одежды. Трение одежды во время цикла стирки помогает высвободить попавшую в него грязь. Короче говоря, чем больше моющего средства вы используете, тем грязнее может стать ваша одежда.

Поэтому следуйте советам по измерению. Большинство хороших моющих средств на рынке будут иметь высокий концентрат и небольшие моющие средства пойдут на длинный путь.

ШАГ 7: ВЫБЕРИТЕ ДЕЛИКАТНЫЙ ИЛИ КРАТКИЙ ЦИКЛ

Чем меньше времени темная и черная одежда находится в воде и чем короче время стирки, тем меньше вероятность того, что ваша одежда сливается.

ШАГ 8: ПОВЕСЬТЕ СУШИТЬ НА ВОЗДУХЕ

После завершения цикла извлеките вещи и повесьте их для высыхания. Чтобы избежать выцветания, не оставляйте темную одежду на солнце. Если вы решите сушить темную одежду в сушильной машине, лучше делать это на слабом огне, вывернув одежду наизнанку. Это снизит риск выцветания цвета от сушки в барабане.

Некоторые вещи, такие как свитера или шерстяные вещи, следует сушить ровно, а не развешивать, чтобы сохранить форму.

Источник: thelabco

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