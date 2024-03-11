Редис – быстрорастущий корнеплод, готовый уже через 30 дней после посадки.

Весенний редис лучше всего растет в прохладную погоду, а некоторые из них могут переносить небольшую летнюю жару, если они получают много воды.

Весенний редис созревает быстро, часто в течение 20–30 дней.

Советы по выращиванию редиса:

Хотя редис часто считают овощем, который легко выращивать новичкам, некоторые советы помогут вам вырастить обильный урожай.

Когда сажать редис:

Редис — это овощи прохладного сезона, которые хорошо переносят легкие заморозки и лучше всего ее выращивать в прохладную весенне-осеннюю погоду.

Время посева семян будет зависеть от даты последних заморозков для весеннего редиса и предполагаемого первого заморозка для озимых сортов.

Весенний редис: вы можете начать сеять семена редиса ранней весной, после того, как минует опасность сильных заморозков.

Редис лучше всего растет на солнце или в полутени. Ранней весной выберите место для посадки редиса, освещенное солнцем.

При посеве редиса поздней весной или ранним летом выберите участок, освещенный утренним солнцем и полутень во второй половине дня, чтобы защитить растения от сильной жары.

Редис предпочитает хорошо дренированную почву, но переносит широкий спектр типов почв. Прежде чем сеять семена, подготовьте грядку, удалив сорняки и камни.

Редис имеют длинный стержневой корень и редко приживаются при пересадке.

Они также растут так быстро, что нет необходимости сажать редис в помещении рано. Прямо посейте семена редиса в том месте, где вы хотите, чтобы они выросли.

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