Если вы подумаете о том, сколько пыли осело на них и сколько грязных рук потянуло их, время от времени стирать шторы будет казаться хорошей идеей.

Стирать шторы может быть очень полезной работой, ведь потом вы будете очень довольны их чистым видом. Мы расскажем вам, как это лучше сделать.

Стирка штор из разных материалов

Самыми распространенными видами шторных тканей являются хлопок, шелк, лен, полиэстер, бархат, акрил, вискоза, парча, кружево и вуаль. Каждый материал имеет свои особенности, но также и свои потребности в стирке. Например, шелк и лен, а также некоторые виды кружевных штор подлежат только химчистке, поэтому их следует держать подальше от стиральной машины. Остальные материалы подходят для машинной стирки. Из какого бы материала ни были сделаны ваши шторы, важно проверять символы ухода на этикетке, чтобы не допустить ошибок.

Как стирать шторы в стиральной машине

Например, если у вас есть шторы из бархата, полиэстера, сетки, вуали, льна или нейлона, вы можете бросить их в стиральную машину. Это также касается стирки тканевых душевых шторок и даже пластиковых! Если вам интересно, как часто вы должны стирать шторы, однажды в год будет достаточно. Следуйте этим пошаговым инструкциям, как стирать шторы, и они скоро станут девственниками.

Шаг 01 : Убедитесь, что вы сняли все крючки и грузы для штор, и немного встряхните наружу, чтобы удалить пыль.

Шаг 02 : Осторожно выстирайте в зависимости от типа ткани. Если вы стираете шторы в машине, выберите деликатный режим или прохладную стирку с медленным отжимом. Если вы решили стирать шторы вручную, убедитесь, что моющее средство тщательно растворено в прохладной воде, прежде чем погружать портьеры. Прополощите и выжмите как можно больше воды, когда закончите стирать шторы. Вы можете использовать любое моющее средство, поскольку все они обеспечивают глубокую очистку даже в холодной воде.

Шаг 03 : Погладьте шторы на низком уровне, пока они еще влажные. Рекомендуется гладить по вертикальной длине со стороны, которая не видна. В то же время осторожно растяните ткань, чтобы швы не сморщивались. Повесьте шторы до тех пор, пока они еще влажные, чтобы они опустились до начальной длины.

Полезные советы при стирке штор

Чтобы получить максимальную отдачу от штор и убедиться, что они и дальше будут красиво висеть через десятилетия, просмотрите эти практические советы по уходу за шторами.

Измерьте шторы перед стиркой, если вам понадобится растянуть ее в форму.

Не стирайте слишком много комплектов штор одновременно, поскольку они становятся намного тяжелее, когда намокают, и могут стать слишком тяжелыми для стиральной машины.

Если части ткани уже высохли, когда пришло время гладить штору, снова намочите всю штору во избежание водяных следов.

Прежде чем снова повесить шторы, убедитесь, что подоконники и дорожки для штор чисты от пыли, чтобы предотвратить немедленное загрязнение штор.

Источник: persillaundry

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