К счастью, должным образом очистить кухонную раковину и сливное отверстие относительно просто, и это можно сделать с помощью нескольких ежедневных чистящих средств — независимо от того, из какого материала сделана ваша раковина.
Как очистить раковину из нержавеющей стали
Шаги
Следуйте этим шагам при очистке раковины из нержавеющей стали.
- Смешайте 1 чайную ложку мыльного средства с 1 литром горячей водопроводной воды.
- Нанесите смесь на салфетку из микрофибры.
- Используйте ткань, чтобы осторожно очистить раковину, двигаясь в направлении зерна.
- Протрите ручки и кран тряпкой.
- Смойте остатки мыла теплой водой.
- Если пятна остались, посыпьте соду в раковину.
- Используйте влажную тряпку, чтобы очистить раковину с пищевой содой, двигаясь в направлении зерна.
- Смойте остатки пищевой соды теплой водой.
- Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.
Как очистить белую фарфоровую раковину.
Шаги
Следуйте этим шагам при чистке фарфоровой раковины.
- Наполните раковину теплой водой.
- Добавьте небольшое количество отбеливателя и оставьте на пять минут.
- Слейте воду из раковины.
- Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды, 1 столовую ложку моющего средства и 1/4 стакана теплой воды.
- Нанесите смесь на салфетку из микрофибры.
- Используйте тряпку, чтобы аккуратно очистить раковину.
- Протрите ручки и кран тряпкой.
- Смойте остатки пищевой соды и мыльного средства теплой водой.
- Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.
Как очистить медную раковину
Шаги
Следуйте этим шагам при очистке медной раковины.
- Смешайте 1 чайную ложку мыльного средства с 1 литром горячей водопроводной воды.
- Нанесите смесь на салфетку из микрофибры.
- Используйте тряпку, чтобы аккуратно очистить раковину.
- Протрите ручки и кран тряпкой.
- Смойте остатки мыла теплой водой.
- Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.
Как очистить слив кухонной раковины
Шаги
Следуйте этим шагам при чистке кухонной канализации.
- Доведите кастрюлю с водой до кипения.
- Насыпьте пищевую соду в канализацию, а затем медленно влейте уксус.
- Дайте смеси постоять примерно 15 минут.
- Вылейте в раковину кипяток.
Источник: marthastewart
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