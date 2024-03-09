Узнайте, как очистить кухонную мойку и слив с помощью этих одобренных экспертами методов.

К счастью, должным образом очистить кухонную раковину и сливное отверстие относительно просто, и это можно сделать с помощью нескольких ежедневных чистящих средств — независимо от того, из какого материала сделана ваша раковина.

Как очистить раковину из нержавеющей стали

Шаги

Следуйте этим шагам при очистке раковины из нержавеющей стали.

Смешайте 1 чайную ложку мыльного средства с 1 литром горячей водопроводной воды. Нанесите смесь на салфетку из микрофибры. Используйте ткань, чтобы осторожно очистить раковину, двигаясь в направлении зерна. Протрите ручки и кран тряпкой. Смойте остатки мыла теплой водой. Если пятна остались, посыпьте соду в раковину. Используйте влажную тряпку, чтобы очистить раковину с пищевой содой, двигаясь в направлении зерна. Смойте остатки пищевой соды теплой водой. Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.

Как очистить белую фарфоровую раковину.

Шаги

Следуйте этим шагам при чистке фарфоровой раковины.

Наполните раковину теплой водой. Добавьте небольшое количество отбеливателя и оставьте на пять минут. Слейте воду из раковины. Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды, 1 столовую ложку моющего средства и 1/4 стакана теплой воды. Нанесите смесь на салфетку из микрофибры. Используйте тряпку, чтобы аккуратно очистить раковину. Протрите ручки и кран тряпкой. Смойте остатки пищевой соды и мыльного средства теплой водой. Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.

Как очистить медную раковину

Шаги

Следуйте этим шагам при очистке медной раковины.

Смешайте 1 чайную ложку мыльного средства с 1 литром горячей водопроводной воды. Нанесите смесь на салфетку из микрофибры. Используйте тряпку, чтобы аккуратно очистить раковину. Протрите ручки и кран тряпкой. Смойте остатки мыла теплой водой. Используйте чистую ткань, чтобы вытереть раковину и края.

Как очистить слив кухонной раковины

Шаги

Следуйте этим шагам при чистке кухонной канализации.

Доведите кастрюлю с водой до кипения. Насыпьте пищевую соду в канализацию, а затем медленно влейте уксус. Дайте смеси постоять примерно 15 минут. Вылейте в раковину кипяток.

Источник: marthastewart

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