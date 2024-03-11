Хотя чеснок обычно сажают осенью, однако посадка чеснока весной также даст урожай.

Сажать чеснок весной - это другой опыт выращивания и сбора урожая, чем если бы вы высаживали его осенью.

Осенний чеснок обычно сажают до последних заморозков и собирают в конце лета.

Зимой чеснок проходит процесс, называемый яровизацией, при котором низкие температуры подвергают семя стрессу и делят его на отдельные зубчики.

Увеличение продолжительности светового дня, вызванное весной, приводит к образованию луковиц чеснока. Чем больше времени чесноку придется вырасти до формирования луковиц, тем крупнее будут головки.

Посадка чеснока весной оставляет меньше времени для роста чеснока, поэтому яровой чеснок будет меньше, чем его перезимовавшие собратья, и не будет иметь классических зубчиков.

Если вы посадите чесной весной, из этого зубчика сформируется только большая одиночная луковица без зубчиков, называемая круглой.

Луковица будет меньше, чем если бы вы посадили ее осенью.

Вы можете сажать чеснок в апреле вместе с другими ранними яровыми культурами и собирать его в конце июля или августа, когда нижние листья начнут сохнуть.

Другой вариант посадки чеснока весной — собирать его как яровой чеснок, также известный как зеленый чеснок.

Вместо того, чтобы ждать конца лета, собирайте урожай чеснока, посаженного в апреле, примерно через восемь недель в конце мая, за несколько недель до того, как вы планируете собирать луковицы чеснока, если вы их перезимовали.

Длинные нежные побеги и крошечная белая крапчатая луковица выглядят почти как зеленый лук.

Как сажать яровой чеснок весной:

Чеснок выращивают путем посева зубчиков прямо в землю.

Хотя обычно вы хотите сажать самые лучшие и выносливые зубчики осенью, чтобы вырастить луковицы чеснока, вы можете посадить зубчики меньшего размера, если планируете собрать урожай в конце весны для получения зеленого чеснока.

Их также можно сажать ближе друг к другу, чем чеснок, посаженный осенью.

Ваш садовый участок для выращивания ярового чеснока должен получать от шести до восьми часов солнечного света в день, а почва должна быть оттаяна и осушена. Весенний чеснок свежий, мягкий и сладкий, с почти ореховым вкусом.

Он популярен в азиатской кухне, но зеленый чеснок можно использовать в рецепте как более мягкий заменитель чеснока (один стебель примерно равен одному зубчику) или вместо лука-порея, зеленого лука или зеленого лука. Вы также можете наслаждаться сырым весенним чесноком поверх салатов.

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