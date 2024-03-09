Для приготовления салата с крабовыми палочками по этому рецепту понадобятся всего три ингредиента, пишет Politeka.net.
А именно: крабовые палочки, огурец и майонез.
«Не навредит фигуре», – заверила фудблогер и автор страницы с рецептами Тати Чуднова.
Крабовые палочки режем полосочками или разбираем на волокна.
Огурец нужно нарезать слайсами, а потом тоже на полосочки.
Добавляем в салат майонез и по желанию черный перец. Перемешиваем и можно угощаться!
Отметим, что магазинный майонез можно изменить на домашний, или вообще от него отказаться в пользу сметаны или несладкого йогурта.
Еще один вариант вкусного салата с крабовыми палочками – с твердым сыром.
Итак, берем потертый сыр, добавляем чеснок, горчицу, майонез и немного черного молотого перца.
Перемешиваем и можно заправлять салат! Крабовый салат с майонезно-сырной заправкой получается очень вкусным, нежным и одновременно другим.
К салатам с мясом, картофелем, листьями салата, сыром и крабовыми палочками также отлично подойдет огуречный соус.
Для его приготовления требуются 2 свежих огурца, 100 г мягкого сливочного сыра, 2 ст. ложки сметаны, 1-2 зубца чеснока, пучок зелени.
Огурец мелко потереть, сцедить соус в отдельную емкость, добавить остальные продукты, перемешать, посолить, поперчить. Если соус получился густым, можно добавить огуречный сок.
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