Рецепт этого салата с крабовыми палочками особенно порадует тех, кто хочет чего-нибудь вкусненького, но боится навредить фигуре.

Для приготовления салата с крабовыми палочками по этому рецепту понадобятся всего три ингредиента, пишет Politeka.net.

А именно: крабовые палочки, огурец и майонез.

«Не навредит фигуре», – заверила фудблогер и автор страницы с рецептами Тати Чуднова.

Крабовые палочки режем полосочками или разбираем на волокна.

Огурец нужно нарезать слайсами, а потом тоже на полосочки.

Добавляем в салат майонез и по желанию черный перец. Перемешиваем и можно угощаться!

Отметим, что магазинный майонез можно изменить на домашний, или вообще от него отказаться в пользу сметаны или несладкого йогурта.

Еще один вариант вкусного салата с крабовыми палочками – с твердым сыром.

Итак, берем потертый сыр, добавляем чеснок, горчицу, майонез и немного черного молотого перца.

Перемешиваем и можно заправлять салат! Крабовый салат с майонезно-сырной заправкой получается очень вкусным, нежным и одновременно другим.

К салатам с мясом, картофелем, листьями салата, сыром и крабовыми палочками также отлично подойдет огуречный соус.

Для его приготовления требуются 2 свежих огурца, 100 г мягкого сливочного сыра, 2 ст. ложки сметаны, 1-2 зубца чеснока, пучок зелени.

Огурец мелко потереть, сцедить соус в отдельную емкость, добавить остальные продукты, перемешать, посолить, поперчить. Если соус получился густым, можно добавить огуречный сок.

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