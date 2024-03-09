Впоследствии это может привести к засорению и повлиять на поток воды. Очистка лейки от накипи может помочь решить эти проблемы и защитить ваш душ от бактерий или плесени. Проще, чем вы думаете, очистить душевую воронку от накипи, следуя этим простым шагам.

Как очистить душевую воронку

Не все душевые воронки съемные, поэтому удаление накипи из фиксированной душевой воронки может быть сложным. Но с помощью правильных продуктов вы можете эффективно избавиться от известкового налета.

Если у вас двойной душ, возможно, вы захотите очистить обе душевые воронки одновременно во избежание известкового налета, даже если вы используете одну чаще, чем другую. Узнайте почему две душевые воронки лучше, чем одна здесь.

С душу постоянно капает после выключения? Пока вы очищаете и удаляете накипь, вы также можете поправить капающую душевую насадку.