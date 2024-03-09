Очистить воронку для душа не так сложно, если знать, как это сделать. Это действие необходимо выполнять регулярно, если вы хотите наслаждаться приемом душа.
Поскольку ваша душевая воронка контактирует с жесткой водой, образование известкового налета неизбежно.
Впоследствии это может привести к засорению и повлиять на поток воды. Очистка лейки от накипи может помочь решить эти проблемы и защитить ваш душ от бактерий или плесени. Проще, чем вы думаете, очистить душевую воронку от накипи, следуя этим простым шагам.
Как очистить душевую воронку
Не все душевые воронки съемные, поэтому удаление накипи из фиксированной душевой воронки может быть сложным. Но с помощью правильных продуктов вы можете эффективно избавиться от известкового налета.
Если у вас двойной душ, возможно, вы захотите очистить обе душевые воронки одновременно во избежание известкового налета, даже если вы используете одну чаще, чем другую. Узнайте почему две душевые воронки лучше, чем одна здесь.
С душу постоянно капает после выключения? Пока вы очищаете и удаляете накипь, вы также можете поправить капающую душевую насадку.
Как очистить душевую воронку уксусом.
Прежде чем покупать дорогостоящие средства для удаления накипи, попробуйте белый уксус. Уксус представляет собой натуральное моющее средство номер один, что делает его простым и доступным способом удаления накипи из душевой воронки. Однако солодовый уксус не очень эффективен, и коричневый уксус может оставлять пятна, поэтому дистиллированный белый уксус лучший.
Чтобы очистить ручной душ используйте уксус
- Снимите душевую насадку из шланга. Будьте осторожны, чтобы не потерять резиновую шайбу, так как это предотвращает утечку воды на соединении.
- Положите душевую насадку в ведро или пластиковый контейнер и полейте белым уксусом.
- Оставьте его в уксусе как минимум на 30 минут, а лучше примерно на час. Не оставляйте латунные душевые лейки в уксусе дольше 30 минут.
- Извлеките насадку для душа из уксуса и промойте водой.
- Удалите остатки извести старой зубной щеткой, уделяя особое внимание насадке.
- Снова промойте водой и отполируйте мягкой тканью.
- Снова подсоедините шланг и включите душ, чтобы смыть остатки известкового налета.
Чтобы очистить и удалить накипь из фиксированных душевых насадок
- Возьмите пластиковый пакет, который достаточно велик, чтобы поместиться на вашу душевую воронку, и наполните его наполовину уксусом.
- Положите его на голову, пока он полностью не погрузится в уксус, с помощью шнурка или упругой ленты завяжите его на место.
- Оставьте как минимум на 30 минут, а лучше примерно на час. Если ваша душевая лейка латунная, не оставляйте ее дольше, чем на 30 минут.
- Включите душ, чтобы смыть все оставшиеся отложения в душевой воронке.
- При необходимости повторите процесс, пока не исчезнет весь известковый налет.
Как часто нужно очищать накипь из душевой воронки?
Очищайте накипь из душевой насадки примерно раз в месяц, чтобы удалить известковый налет и бактерии. Если не лечить известковый налет, он может привести к засорению и снизить давление воды. Если вы живете в регионе с жесткой водой, вам может понадобиться почаще очищать душевую воронку от накипи.
Источник: mirashowers
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