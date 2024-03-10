Для того, чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду помидоров, нужно соблюдать важные правила и стараться избегать ошибок.
Каких именно – рассказала опытная хозяйка и автор канала в TikTok Таня Девицкая.
«Ошибки выращивания рассады. Это контроль томатов, которым 5-6 дней, а этим 20-25 дней», – рассказала хозяйка, демонстрируя свою рассаду помидоров.
Как вырастить лучшую и крепкую рассаду помидоров.
Рассада выращивалась при оптимальном освещении и оптимальных температурах (+22-25).
"Если у вас не хватает освещения, рассада будет вытягиваться к источнику освещения и будет тонкой. Во-вторых, недостаток влаги в почве – она будет выносить семядольными листочками семечки. Если семена будут посажены очень мелко, они также выносят из почвы семечки вместе с семядольными листочками», - рассказала хозяйка.
Как вырастить лучшую и крепкую рассаду помидоров.
По словам Татьяны, когда появляются семядольные листики рассаду необходимо сразу поставить под лампу – на расстоянии 10-15 см.
Второе, что необходимо сделать – снизить температуру до 16-18 градусов, чтобы сформировать и закалить корневую систему.
Затем, через 5-6 дней, температуру можно повысить до оптимальной. Также расстояние между лампой и рассадой постепенно увеличивать по мере ее роста.
Также хозяйка рассказала о своем опыте спасения рассады овощей:
«Как правило, большие объемы пересеваются. А если мы сеем для себя, то мы просто ставим под лампу, даем немного более низкие температуры и потом пикируем углубляя».
Последние новости Украины:
Как вырастить сочную и самую большую капусту.
Как правильно посадить и вырастить редис: ошибки, которые нужно избегать.