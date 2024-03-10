Выращивание рассады помидоров – это очень ответственный процесс, от которого и зависит будущий урожай.

Для того, чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду помидоров, нужно соблюдать важные правила и стараться избегать ошибок.

Каких именно – рассказала опытная хозяйка и автор канала в TikTok Таня Девицкая.

«Ошибки выращивания рассады. Это контроль томатов, которым 5-6 дней, а этим 20-25 дней», – рассказала хозяйка, демонстрируя свою рассаду помидоров.

Как вырастить лучшую и крепкую рассаду помидоров.

Рассада выращивалась при оптимальном освещении и оптимальных температурах (+22-25).

"Если у вас не хватает освещения, рассада будет вытягиваться к источнику освещения и будет тонкой. Во-вторых, недостаток влаги в почве – она будет выносить семядольными листочками семечки. Если семена будут посажены очень мелко, они также выносят из почвы семечки вместе с семядольными листочками», - рассказала хозяйка.

Как вырастить лучшую и крепкую рассаду помидоров.

По словам Татьяны, когда появляются семядольные листики рассаду необходимо сразу поставить под лампу – на расстоянии 10-15 см.

Второе, что необходимо сделать – снизить температуру до 16-18 градусов, чтобы сформировать и закалить корневую систему.

Затем, через 5-6 дней, температуру можно повысить до оптимальной. Также расстояние между лампой и рассадой постепенно увеличивать по мере ее роста.

Также хозяйка рассказала о своем опыте спасения рассады овощей:

«Как правило, большие объемы пересеваются. А если мы сеем для себя, то мы просто ставим под лампу, даем немного более низкие температуры и потом пикируем углубляя».

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