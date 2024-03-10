Для получения большого и хорошего урожая перца нужно знать один важный секрет, который поможет добиться желаемого результата еще раньше и в больших объемах.

Каждая хозяйка и хозяин хотят получить большой урожай красивого, полезного и крепкого перца.

И этот простой, но важный секрет опытных агрономов может в этом помочь.

Как известно, перец на рассаду сеют в конце февраля и начале марта. Многие огородники и дачники привыкли ориентироваться на лунный календарь, потому что фазы небесного светила также влияют на рассаду.

Лучший способ – высевать семена перца в горшках, но не простых. Так, по словам опытных хозяев, рассада, выращенная в торфо-перегнойных горшках, дает урожай на 10-12 дней раньше, чем выращенная обычным методом, то есть в почве.

Кроме того, объемы урожая в таком случае будут на 20-30% больше. Оптимальный размер горшков для рассады 60-дневного возраста составляет 8 х 8 см.

Также сеянцам перца будет хорошо в торфяных таблетках – смеси торфа и почвы – которые после намачивания превращаются в цилиндры.

Использовать большие горшки нет смысла из-за медленного развития корневой системы перца.

Сеют перец во влажный субстрат, присыпают грунтом слоем до 0,5 см и накрывают пленкой. До появления всходов пленку иногда снимают на короткое время – полить семена из пульверизатора и проветрить. Сеянцы перца прорастают за 5 дней, если температура воздуха будет не менее 25 °С. Если ниже 20 ° С – за 10 и более дней.

Закалку рассады перца обычно начинают за 10 дней до ее высадки в открытый грунт.

За день до высадки, рассаду перца хорошо поливают. В идеале в к єтому времени 55-60 дневная рассада перца должна достичь 20-25 см высотой, иметь 8-10 листьев и диаметр стеблей 4-5 мм.

Последние новости Украины:

Чем лучше обработать семена перца, томатов и баклажанов: урожай будет огромный.

Особенно важно для перца и помидоров: как правильно закалять рассаду.

Как вырастить большой урожай сладкого перца.