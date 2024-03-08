Лучший способ предотвратить накопление грязи на напольной плитке — регулярно мыть пол средством для чистки пола и регулярно протирать стеновую плитку.

В этой статье мы покажем вам, как почистить плитку в вашей ванной, чтобы вернуть блеск и помочь удалить грязь и плесень из затирочных линий.

Вот как почистить напольную плитку

Следуя этим простым шагам, мы покажем вам, как почистить кафельный пол, чтобы вернуть ему блеск.

Шаг 1. Наполните свое ведро очистителем

Наполните ведро для швабры теплой водой и используйте примерно половину рекомендуемого количества моющего средства. Это предотвратит липкий и скользкий пол после высыхания.

Шаг 2. Намочите и отожмите швабру

Смочите швабру раствором и отожмите, пока не вытечет большая часть воды.

Шаг 3 - Начните мытье

Протрите плитку на полу по шаблону в виде восьмерки. Это задержит пыль и мусор.

Шаг 4. Регулярно промывайте швабру

Полощите швабру в течение этого процесса, возвращаясь к дверному проему.

Шаг 5 – нанесите пасту на затирку

Для устранения грязи в затирочных линиях смешайте воду, лимонный сок и пищевую соду в пасту и нанесите на затирку.

Шаг 6 - разрешите работать

Оставьте на 10-15 минут, затем протрите линии натирания зубной щеткой (убедитесь, что это не та, которой сейчас чистите зубы!). Для более стойких пятен добавьте немного дополнительного лимонного сока. Это действует как естественный отбеливатель.

Шаг 7 - Очистка

Протрите очищенный участок губкой, тканью или старым полотенцем, чтобы обнаружить блестящую свежую линию раствора. Это лучший способ почистить кафельный пол, однако, если вы хотите очистить плитку на полу действительно глубоко, вы можете воспользоваться пароочистителем. Если у вас его нет, их можно взять напрокат, и они особенно великолепны для больших площадей, выложенных плиткой.

Вот как почистить настенную плитку

Следуйте этим простым шагам, которые покажут вам, как очистить старую плитку, привнося новый облик в вашу ванную комнату.

Шаг 1. Подготовьте чистящее средство

Хотя вы можете просто использовать бытовое моющее средство (сначала убедившись, что оно подходит для вашей конкретной плитки), вы можете сделать натуральное моющее средство. Для этого вам понадобится чуть-чуть пищевой соды, лимонного сока и белого уксуса. Смешайте 2 ложки пищевой соды из 500 мл воды.

Шаг 2. Добавьте белый уксус и лимонный сок

После растворения добавьте в смесь немного белого уксуса, затем немного лимонного сока и тщательно перемешайте.

Шаг 3 – Распылите на плитку

Перелейте данную смесь в пульверизатор и нанесите на плитку.

Шаг 4. Дайте постоять, затем почистите

Дайте смеси постоять 30 минут, затем протрите поверхность губкой или старым полотенцем (убедитесь, что оно чисто).

Шаг 5 – нанесите пасту на затирку

Для устранения грязи в затирочных линиях смешайте воду, лимонный сок и пищевую соду в пасту и нанесите на затирку. Лимонный сок действует как естественный отбеливатель.

Шаг 6 – оставьте действовать, затем почистите

Оставьте на 10-15 минут, затем протрите зубной щеткой морщинки.

Шаг 7 - Очистка

Протрите очищенный участок, чтобы увидеть блестящую свежую линию затирки.

Теперь ваша настенная плитка должна выглядеть великолепно. Однако если они все еще не выглядят идеально, возможно, следует повторить приведенные выше шаги.

Источник: victoriaplum

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