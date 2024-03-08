Запахи из шкафа вызывают особое разочарование, потому что запах может держаться на вашей одежде, заставляя вас провести остаток дня, пахнущий, как внутри вашего шкафа.

Узнайте, что вызывает затхлый запах шкафа, и попробуйте избавиться от него с помощью этих советов и приемов по чистке.

Способы избавиться от запаха затхлости из шкафа

Теперь, когда вы знаете, что вызывает этот запах и откуда он, вероятно, происходит, вот несколько вариантов, как избавиться от затхлого запаха в шкафу.

Способ №1: Глубокая очистка шкафа

Лучший способ избавиться от запаха в шкафу – это старомодная глубокая очистка. Начните с того, что извлеките все из своего шкафа. Посмотрите, не вытекают ли флаконы с духами или другие жидкости, которые могут быть источником запаха в шкафу. Протрите стены и полки раствором уксуса и воды, чтобы рассеять запахи. Затем пропылососьте пол.

Способ №2: Очистите грязную одежду

Выстирайте всю нечистую одежду и протрите грязную обувь или аксессуары. Если одежда чиста, но имеет запах, слегка постирайте ее или повесьте одежду у вентилятора или открытого окна, чтобы проветриваться.

Способ №3: Используйте осушитель воздуха

Влажность является общим объяснением затхлого запаха. Используйте осушитель, чтобы удалить лишнюю влажность и капли воды из шкафа и одежды. Старайтесь поддерживать уровень влажности в шкафу не выше 50% и регулярно опорожняйте емкость для сбора воды. Не кладите мокрую или влажную одежду в шкаф или корзину для белья, чтобы предотвратить накопление влаги в шкафу.

Способ №4: Увеличьте поток воздуха

Поток воздуха между одеждой и обувью может помочь предотвратить избавление от запахов из шкафа. Избегайте набивать шкаф настолько, чтобы ваша одежда не могла дышать. Время от времени держите дверь шкафа открытой, чтобы воздух циркулировал. Также можно поставить небольшой вентилятор на полку шкафа, чтобы облегчить циркуляцию воздуха или открыть ближайшие окна.

Способ №5: Нейтрализуйте запахи

Вы провели глубокую очистку шкафа и убедились, что в вашем помещении есть надлежащая вентиляция и отсутствие влаги, но запах все равно может оставаться. К счастью, есть много способов избавиться от запахов, нейтрализуя их и поддерживать свежесть в шкафу. Попытайтесь положить в шкаф мешочки с высушенной лавандой или сушилку. Незакрытая кофейная гуща, пищевая сода или освежители воздуха с активированным углем также могут устранить любые неприятные запахи в вашем шкафу.

Источник: thespruce

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