Следуйте этим советам, чтобы ваши полотенца оставались мягкими и пушистыми на долгие годы, кроме того, мы дадим вам советы о том, как покупать, сушить и складывать полотенца как профессионалы.

Хотя вы можете очистить полотенце, просто бросив его в стиральную машину, эти полезные советы относительно того, как стирать полотенца , сохранят их вид и свежесть даже после нескольких стирок.

Перед использованием постирайте новые полотенца

Когда вы научились стирать полотенца, всегда стирайте новые полотенца перед использованием. Большинство новых полотенец покрыто силиконом или другими покрытиями, которые блокируют поглощение. Это покрытие придает им очень пушистый вид и ощущения в магазине. Стирка только что приобретенных полотенец удаляет эти покрытия и обеспечивает максимальную впитывающую способность.

Используйте уксус

Метод, как стирать полотенца, чтобы предотвратить расплывание цветов, заключается в стирке подобных оттенков вместе в теплой воде во время первых нескольких стирок. Во время стирки используйте примерно половину рекомендуемого количества моющего средства и добавьте от ½ до 1 стакана белого уксуса в воду во время цикла полоскания. Уксус помогает закрепить цвет и удаляет излишки моющего средства.

Мойте каждые несколько дней

Вам больше не нужно угадывать, как часто вы должны стирать полотенца – ответ каждые три-четыре дня. Лучший способ стирки цветных полотенец – это теплая вода с безопасным отбеливателем, если это необходимо. Для белых полотенец используйте горячую воду и отбеливатель без содержания хлора при необходимости. Белые полотенца следует стирать отдельно или вместе с другими белыми вещами, чтобы избежать незначительного изменения цвета со временем.

Стирать полотенца отдельно Стирка полотенец вместе с одеждой может переносить микробы и бактерии между вещами во время стирки. По санитарным соображениям банные полотенца всегда следует стирать отдельно от одежды. Положение полотенец в собственную загрузку также облегчает настройки на основе цвета. Также эффективнее сушить полотенца с одинаковой загрузкой, поскольку влажные полотенца высыхают медленнее, чем большинство вещей.

Используйте кондиционер для белья (иногда)

Используйте смягчитель тканей в соответствии с инструкциями, но добавляйте его только каждые три-четыре стирки. Восковые накопления от смягчителей могут со временем испортить волокна полотенца и уменьшить их впитывающую способность. Никому не нужно неволноватое полотенце, поэтому будьте осторожны, используя для полотенец ополаскиватель.

Встряхните перед сушкой

Встряхните полотенца, вынимая их из стиральной машины. Это поможет разрыхлить махровые петли, способствующие поглощению. Не гладьте махровые полотенца, это уменьшит поглощение. Встряхивание полотенец также помогает предотвратить их скручивание в шарик в сушилке, удлиняя время высыхания.

Источник: bhg

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