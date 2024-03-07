Очень неправильно пренебрегать регулярной чисткой, ведь вы можете легко удалить пятна от варки и жира, выполнив несколько простых шагов.

Мы расскажем, как очистить газовую плиту . Если вы ежедневно готовите домашнюю еду, плита может быть самой грязной частью вашей кухни. Именно здесь возникают грязные брызги, которые ухудшаются из-за интенсивного тепла от горелок, которые выталкивают брызги на поверхность. К счастью, не так уж трудно вернуть чистоту вашей плите.

Ежедневная легкая уборка может иметь большое значение — она избавит вас от потребности в глубокой уборке и облегчит работу, когда вы решите это сделать.

После дневного использования быстро протрите газовую плиту универсальным чистящим средством, и удалите остатки пищи или брызг влажной тряпкой. Если вы регулярно выполняете эту легкую задачу, вы сэкономите себе много времени.

Газовая плита (в отличие от электрической) обычно имеет четыре части, которые нужно очистить:

Решетки: поднятые, съемные части, на которые устанавливается посуда

поднятые, съемные части, на которые устанавливается посуда Колпачки конфорок: съемные круглые диски, сидящие непосредственно над пламенем, чтобы помочь его равномерно распределить.

съемные круглые диски, сидящие непосредственно над пламенем, чтобы помочь его равномерно распределить. Головки горелок: металлические куски под крышками горелок

металлические куски под крышками горелок Поверхность печи: область, покрывающая все остальное

Как очистить газовую плиту в 5 этапов

Перед началом чистки убедитесь, что все части плиты выключены и остыли на ощупь. Вот шаги для выполнения задания.

Шаг 1: Снимите решетки и крышки

Снимите решетки и крышки конфорок и поставьте их в кухонную раковину.

Чтобы размягчить застывшую грязь, наполните раковину теплой водой с мылом и оставьте компоненты плиты по крайней мере на пятнадцать минут.

Слейте воду из раковины.

Шаг 2. Сделайте очистительную пасту

Чтобы сделать моющую пасту, смешайте 1 часть уксуса, две части пищевой соды и немного мыльного средства.

Используйте мягкую губку, чтобы нанести пасту, стереть жир и снять пленку. (Избегайте использования абразивных губок, стальной шерсти или металлических ножей, которые могут поцарапать покрытие.) Если твердые частицы еды остаются, используйте пластиковый нож, чтобы соскоблить их.

После очищения промойте каждый компонент теплой водой. Возможно, эти части можно мыть в посудомоечной машине; проверьте инструкцию к плите, чтобы проверить, можно ли мыть в посудомоечной машине.

Шаг 3. Прежде чем вытирать инструкции по чистке в руководстве.

Головки конфорок могут сильно отличаться по конструкции, и если вы не осторожны, вы можете повредить эти части печи во время чистки. Ознакомьтесь с инструкцией по очистке.

В общем, любую засохшую пищу или жидкость нужно вытереть влажной тканью, использовать старую зубную щетку и сбрызнуть уксусом, чтобы оттереть все твердые остатки. Если отверстия горелки или порт зажигания забиты грязью, используйте иглу или шпильку, чтобы удалить ее.

Шаг 4: Очистите поверхность плиты

Для очистки поверхности плиты используйте влажную тряпку; для стойкой грязи нанесите ту же пасту с уксусом и пищевой содой, которая рекомендована в шаге 2.

Затем используйте обезжириватель , чтобы устранить устойчивые жирные пятна.

После того, как поверхность будет очищена, протрите ее чистой тряпкой.

Шаг 5. Соберите и проверьте детали

Когда все компоненты плиты будут чистыми и сухими, снова соберите их и убедитесь, что все работает должным образом – иногда зажигалка не работает, если крышка конфорки перекошена.

Тогда вы должны быть готовы приготовить еще одну замечательную еду и понять, что очистить плиту не так уж сложно!

Источник: thisoldhouse

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