30-летний Александр Рясный родом из прифронтового Орехова, Запорожской области, отдал 12 лет жизни службе в Вооруженных Силах. Он прошел АТО и ООС, а затем служил на фронте после полномасштабного вторжения. В сентябре 2023 года Александр получил серьезное ранение, что привело к потере ноги.

Несмотря на тяжелые ранения, он имеет твердое желание вернуться в ряды Вооруженных Сил, чтобы в будущем защитить свою страну и не допустить, чтобы на войну пришлось идти следующим поколениям. Историей защитника поделились в пресс-службе Первого ТМО Львова.

В свои 18 лет Александр Рясный решил вступить в военную службу по контракту, а позже присоединился к составу Национальной гвардии. Он был участником операций в зоне проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил, и к моменту начала полномасштабного вторжения уже занимал должность командира батальона. В сентябре прошлого года Александр получил серьезное ранение. Тогда начался артиллерийский обстрел. Мужчина упал на землю и почувствовал, как ему разорвало ногу.

Обломок попал бедро военного. В результате ранения мужчина потерял два литра крови. Александра доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Две недели военный провел в реанимации. После стабилизации его перевели во Львов.

Сейчас защитник находится на этапе активного протезирования и изучения походки на временной искусственной конечности. Возле него в этот период находятся его жена и сын.

Даже после потери ноги он планирует вернуться на фронт, а сейчас мужчина говорит, что хочет научиться свободно пользоваться протезом. Он не хочет, чтобы сын в будущем держал автомат.

“Я не хочу, чтобы мой сын, которому сейчас пять лет, в будущем держал в руках автомат. Поэтому даже после тяжелого ранения я вернусь в ряды ВСУ”, - подчеркнул Александр Рясный.

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