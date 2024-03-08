Вот все, что вам нужно знать, чтобы ламинированные деревянные полы оставались сияющими и новыми.

Мы попросили эксперта по уборке объяснить, как правильно мыть ламинатный пол , чтобы он долгие годы выглядел как новый.

Как часто мыть ламинированные полы

Как часто нужно мыть пол, во многом зависит от вашего образа жизни. Немедленно убирайте разлитые воды и грязные дорожки, удаляйте песок, крошки и пыль по крайней мере раз в неделю. Если у вас есть домашние животные, дети или много пешеходов, чаще чистите пылесосом или сухой шваброй, чтобы удалить частицы, которые могут поцарапать поверхность ламината и сделать его тусклой. Если ваш дом не нуждается в техническом обслуживании, вы можете тщательно мыть пол каждые два-три месяца.

Как мыть ламинированные полы

Шаг 1: удалите рыхлую почву

Для сбора песка, пыли и грязи с ламинированных полов используйте сухую швабру для пыли, одноразовую электростатическую ткань для мойки или пылесос. Если вы собираетесь пылесосить, выберите пылесос, который подходит для твердых поверхностей пола с отключенной ручкой. Традиционный веник – не самый лучший выбор, поскольку он может оставить песчинку в щелях между досками ламината. Не забудьте убрать какие-либо коврики или коврики и убрать под ними.

Шаг 2. Выберите чистящий раствор или приготовьте собственный

С десятками коммерческих чистящих средств ламината на рынке проверьте этикетки, чтобы убедиться, что вы используете тот, который подходит для ламината. Не используйте очистку деревянного пола или воск на ламинированном полу, если это не что-то вроде Zep, которое разработано как для твердой древесины, так и для ламината.

Чтобы сэкономить деньги и получить чистый пол без полос, приготовьте собственное чистящее средство, смешав 2 литра воды из 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса или 1/2 стакана изопропилового спирта. Налейте раствор в бутылку с пульверизатором и разметьте его для удобства использования.

Шаг 3: Смочите пол

Слегка сбрызните небольшой участок только что пропылесосенного пола выбранным моющим средством, осторожно, чтобы не перемочить пол. (Если пол не высыхает в течение минуты или около того, вы используете слишком много). Используя швабру из микрофибры, работайте в сетке, начиная с одного угла комнаты, чтобы не пропустить ни одного участка. Если пол очень грязный, при необходимости промойте головку швабры и отожмите ее до слегка влажного состояния.

Шаг 4: отполируйте до блеска

Чтобы создать блеск, когда пол будет чистым, отполируйте его тканью из микрофибры одним из трех способов:

Используйте чистую сухую швабру из микрофибры

Подложите ткань из микрофибры под головку швабры.

Поработайте на руках и коленях, используя ткань из микрофибры.

Независимо от того, что вы выберете, поработайте небольшими кругами и полируйте пол, чтобы создать блеск.

Источник: realsimple

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