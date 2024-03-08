Нанесите кондиционер для кожи, чтобы защитить ее от пятен и добавить блеск. Вы можете приобрести коммерческий кондиционер для кожи или сделать свой собственный, смешав 1 часть уксуса с 2 частями льняного масла. Нанесите на кожу, оставьте на 15 минут и отполируйте мягкой тканью, пока кожа не засияет.