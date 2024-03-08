Следуйте этим простым шагам, чтобы очистить и ухаживать за кожаной обувью. Кроме того, получите советы по удалению сложных пятен, потертостей и т.д.
Шаг 1: Снимите шнурки
Если они загрязнены, попробуйте очистить их в стиральной машине или заменить.
Шаг 2: Очистите от грязи и мусора
Используйте мягкую ткань или щетку, чтобы очистить грязь, которая может остаться на кожаных поверхностях обуви.
Шаг 3: Нанесите мыло
Смешайте раствор теплой воды и мыльного средства, смочите в нем мягкую ткань, отожмите и протрите наружные поверхности обуви.
Шаг 4: Вытрите мыло
Протрите мыло второй чистой влажной тканью. Обсушить полотенцем. Теплая вода с мылом также удалит пятна и потертости.
Шаг 5: состояние кожи
Нанесите кондиционер для кожи, чтобы защитить ее от пятен и добавить блеск. Вы можете приобрести коммерческий кондиционер для кожи или сделать свой собственный, смешав 1 часть уксуса с 2 частями льняного масла. Нанесите на кожу, оставьте на 15 минут и отполируйте мягкой тканью, пока кожа не засияет.
Шаг 6: Высушите
Дайте своим туфлям и ботинкам высохнуть на открытом воздухе. Не кладите их на солнце или возле обогревателя, так как это может привести к тому, что кожа потускнеет или потрескивается.
Как вывести пятна из кожаной обуви
Пятна случаются, но они не обязательно испортят вашу любимую пару обуви. Воспользуйтесь этими советами, чтобы удалить пятна из кожи.
Жир или масло
Посыпьте содой или кукурузным крахмалом на месте. Осторожно вотрите его влажной тканью. Оставьте на несколько часов или ночью. Сода или крахмал впитают масло. Вытрите порошок мягкой тканью.
Чернила
Смочите ватный тампон в жидкости для снятия лака для ногтей или спирте и слегка промокните пятно. Не трите, иначе чернила могут растекаться. Осторожно промокните, пока не исчезнет пятно. Протрите чистой влажной тканью и высушите полотенцем.
Потертости
Для того чтобы почистить кожу можно использовать зубную пасту. Нанесите негелевое средство на потертый участок. Потрите мягкой тканью.
Другие пятна
Смешайте равные части лимонного сока и винного камня в пасту. Нанесите на загрязненный участок и оставьте на 30 минут. Используйте влажную ткань, чтобы удалить пасту. Лимонный сок и винный камень обладают мягким отбеливающим эффектом, поэтому используйте их только для светлой кожи. Вот так - почистить кожаную обувь действительно просто!
Источник: lifestyle
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