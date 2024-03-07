Мы обсудим, чем и как чистить белые подошвы, а также расскажем об основных причинах изменения цвета.

Белая подошва на обуви - это та вещь, которая больше всего нуждается в уходе, поэтому сегодня мы расскажем, как ее почистить .

Почему меняется цвет подошвы?

Подошва может изменить цвет по нескольким причинам. Первый и самый распространенный – из-за пыли и грязи. В этом случае восстановить белый оттенок будет не очень сложно. Вторая причина изменения цвета связана с изменением структуры полимерного материала, из которого изготовлена ​​подошва. Часто подошвы из полимерных материалов дают желтый оттенок под влиянием интенсивного ультрафиолетового излучения. И устранить желтизну в этом случае практически невозможно, но можно попытаться восстановить цвет подошвы.

Как почистить грязь на белой подошве?

Для ухода за обувью можно как приобрести профессиональные средства по уходу, так и воспользоваться подручными средствами из домашнего арсенала. Чтобы ваша обувь долго радовала привлекательностью, рекомендуем приобрести специальные щетки, резинки и мягкие губки для максимально качественной очистки. Кроме того, понадобится пена для чистки и пятновыводитель. Из наиболее эффективных средств ухода выделим пенка по уходу. Это самое эффективное средство для интенсивной очистки обуви.

Также качественно почистить подошвы можно с помощью домашних подручных средств. Например, если на вашей обуви образовалось пятно от травы, то вам поможет обычная школьная резинка. Чтобы удалить такое пятно, очистите подошву губкой с обычным стиральным порошком, высушите его, а затем удалите пятно резинкой. Но важно понимать, что такой вариант чистки поможет, если пятна свежие, а грязь еще не полностью проникла в ткани подошвы.

Еще один рабочий прием при чистке белых подошв – это чистка зубной пастой с отбеливающим эффектом. При чистке можно использовать старую зубную щетку. Алгоритм действий для такой чистки будет следующим:

Почистить подошву от пыли и грязи губкой с мылом; нанесите на щетку зубную пасту и потрите подошву; оставить на двадцать минут; очистите подошву от зубной пасты теплой водой.

Сушить обувь лучше на улице или на балконе. И не рекомендуется ставить обувь на батареи или обогреватель.

Также почистить подошву от загрязнений можно с помощью соды. Во время чистки он способен действовать как мелкий абразив, идеально очищающий, но не царапающий поверхность. Алгоритм чистки содой такой же, как алгоритм чистки зубной пастой.

Для удаления пятен из белой подошвы можно использовать ацетон или жидкость для снятия лака. Сразу хочу предупредить, что не все типы подошвы можно использовать с ацетоном, поэтому перед тем, как приступить к пятновыводу, убедитесь, что материал вашей подошвы пригоден для работы с ацетоном, нанеся его на незаметный участок обуви. Если никаких изменений не происходит, смело используйте ацетон, нанеся на ватный диск.

Профилактические мероприятия

Чтобы ваша обувь как можно дольше радовала вас своей белой подошвой, старайтесь правильно за ней ухаживать. Не экономьте, приобретите специальный водоотталкивающий спрей. Использовать его просто: нанесите на очищенные подошвы за 10 минут до выхода. За это время спрей высыхает и образует защитный барьер, который защитит обувь от грязи и пыли, а также будет способствовать более легкой чистке.

Источник: hotshoes

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