Независимо от того, сделаны ли вы из ткани, нейлона или винила, метод очистки относительно одинаков.

Вместо того чтобы выбрасывать их, когда они начинают выглядеть немного хуже, попробуйте очистить шторки для душа — сделать это действительно просто.

Как очистить шторку для душа.

Большинство штор для душа – тканевые или пластиковые – можно очистить в стиральной машине или вручную, выполнив несколько простых шагов.

Стиральная машина

Самый простой способ очистить занавес для душа в стиральной машине, но сначала проверьте этикетку, чтобы убедиться, что этот способ безопасен.

Снимите шторку для душа с колец. Выберите щекотливый цикл и настройку теплой воды. Поместите шторку для душа в стиральную машину. Добавьте в машину несколько капель моющего средства и 1 стакан уксуса. (Уксус удалит любую плесень, которая накопилась на шторе). После завершения цикла повесьте штору обратно на стержень, чтобы она высохла на воздухе.

Вручную

Ручная стирка занавеса для душа – это большая задача, и это следует делать только из определенных материалов. Хлопковый занавес для душа, который не подходит для стиральной машины, «будет очень тяжело очистить вручную, потому что он может быть тяжелым и неудобным в мокром состоянии, а также его трудно полностью выполоскать», — говорит эксперт. «Отнести их в прачечную стоит того».

Ручная стирка лучше всего подходит для синтетических штор для душа, которые нельзя стирать в машине.

Наполните водой достаточно большое ведро, чтобы поместить шторку для душа. Добавьте 1/4 стакана отбеливателя на каждый галлон воды в ведро. Дайте шторе пропитаться в течение пяти минут. Снимите штору и тщательно прополощите. Добавьте в ведро свежую воду с несколькими каплями стирального порошка и снова окуните душевую шторку. Дайте шторе пропитаться в течение 15 минут. Снимите штору и тщательно прополощите. Повесьте штору назад на штангу, чтобы она высохла.

Источник: marthastewart

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