Вместо того чтобы выбрасывать их, когда они начинают выглядеть немного хуже, попробуйте очистить шторки для душа — сделать это действительно просто.
Как очистить шторку для душа.
Большинство штор для душа – тканевые или пластиковые – можно очистить в стиральной машине или вручную, выполнив несколько простых шагов.
Стиральная машина
Самый простой способ очистить занавес для душа в стиральной машине, но сначала проверьте этикетку, чтобы убедиться, что этот способ безопасен.
- Снимите шторку для душа с колец.
- Выберите щекотливый цикл и настройку теплой воды.
- Поместите шторку для душа в стиральную машину.
- Добавьте в машину несколько капель моющего средства и 1 стакан уксуса. (Уксус удалит любую плесень, которая накопилась на шторе).
- После завершения цикла повесьте штору обратно на стержень, чтобы она высохла на воздухе.
Вручную
Ручная стирка занавеса для душа – это большая задача, и это следует делать только из определенных материалов. Хлопковый занавес для душа, который не подходит для стиральной машины, «будет очень тяжело очистить вручную, потому что он может быть тяжелым и неудобным в мокром состоянии, а также его трудно полностью выполоскать», — говорит эксперт. «Отнести их в прачечную стоит того».
Ручная стирка лучше всего подходит для синтетических штор для душа, которые нельзя стирать в машине.
- Наполните водой достаточно большое ведро, чтобы поместить шторку для душа.
- Добавьте 1/4 стакана отбеливателя на каждый галлон воды в ведро.
- Дайте шторе пропитаться в течение пяти минут.
- Снимите штору и тщательно прополощите.
- Добавьте в ведро свежую воду с несколькими каплями стирального порошка и снова окуните душевую шторку.
- Дайте шторе пропитаться в течение 15 минут.
- Снимите штору и тщательно прополощите.
- Повесьте штору назад на штангу, чтобы она высохла.
Источник: marthastewart
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