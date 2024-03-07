Сырники – это прекрасное блюдо на завтрак, которое готовится очень быстро и легко, а насыщает надолго.

Победительница «Мастер Шеф-12» Валерия Матрохина показала, как приготовить сырники на завтрак вкуснее, чем в ресторане.

Например, добавить в сырники не обычную муку, а рисовую.

Также сырники можно украсить жареными яблоками с корицей, добавить кленовый сироп и греческий йогурт вместо сметаны.

Идеальные сырники на завтрак.

Сырники с рисовой мукой действительно получатся очень нежными и вкусными. Так, на 300 г кисломолочного творога можно взять 100 г рисовой муки. Сырники можно обжарить на сковороде с небольшим количеством масла, а можно запечь в духовке.

Ранее Валерия Матрохина поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом сырников с маком.

Для приготовления такого завтрака понадобятся кисломолочный творог 350г, цедра (апельсин, лимон, лайм), желток 2 шт, мед 1-2 ст.л, мука 2 ст.л, ваниль.

Соединяем ингредиенты вилкой и оставляем на 15-20 минут.

Далее требуются мак сухой 70г, молоко ~150 мл, сахар или мед 2 ст.л. Эти ингредиенты провариваем на среднем огне до испарения жидкости.

Идеальные сырники на завтрак.

Формируем сырники с начинкой, жарим.

«Сковороду разогрели, добавили масло, выложили сырники, накрыли крышкой, когда увидите, что сырники уже взялись и снизу появилась привлекательная корочка, то переворачиваем, немного убавляем огонь и снова накрываем крышкой», - рассказывала победительница «Мастер Шеф» о ходе приготовления сырников.

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