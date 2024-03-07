Победительница «Мастер Шеф-12» Валерия Матрохина показала, как приготовить сырники на завтрак вкуснее, чем в ресторане.
Например, добавить в сырники не обычную муку, а рисовую.
Также сырники можно украсить жареными яблоками с корицей, добавить кленовый сироп и греческий йогурт вместо сметаны.
Идеальные сырники на завтрак.
Сырники с рисовой мукой действительно получатся очень нежными и вкусными. Так, на 300 г кисломолочного творога можно взять 100 г рисовой муки. Сырники можно обжарить на сковороде с небольшим количеством масла, а можно запечь в духовке.
Ранее Валерия Матрохина поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом сырников с маком.
Для приготовления такого завтрака понадобятся кисломолочный творог 350г, цедра (апельсин, лимон, лайм), желток 2 шт, мед 1-2 ст.л, мука 2 ст.л, ваниль.
Соединяем ингредиенты вилкой и оставляем на 15-20 минут.
Далее требуются мак сухой 70г, молоко ~150 мл, сахар или мед 2 ст.л. Эти ингредиенты провариваем на среднем огне до испарения жидкости.
Идеальные сырники на завтрак.
Формируем сырники с начинкой, жарим.
«Сковороду разогрели, добавили масло, выложили сырники, накрыли крышкой, когда увидите, что сырники уже взялись и снизу появилась привлекательная корочка, то переворачиваем, немного убавляем огонь и снова накрываем крышкой», - рассказывала победительница «Мастер Шеф» о ходе приготовления сырников.
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