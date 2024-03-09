Украинская общественность активно выражает свое удивление по отношению к посту волонтера и военной Леси Литвиновой.

В сети разгорелся скандал. Оказалось, что украинские магазины предлагают карнавальные костюмы для детей в форме советской военной медсестры и медбрата, которые дополнены символикой СССР, в частности красной звездой.

Об этом в своей публикации сообщила военная ВСУ и волонтер Леся Литвинова в Facebook.

"Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и "летчика" - пилот Люкс", - пилота Люкс", - сообщила Литвинова.

В своем посту Литвинова прикрепила скриншоты с продукцией, где один изображенный костюм армейской медсестры и медбрата времен СССР с большой советской звездой на ремешках, а на другом - форма пилота, вероятно, не относится к советскому периоду, но все равно предлагается для продажи.

Украинская общественность активно выражает свое удивление по отношению к посту Литвиновой. Большинство пользователей выражают удивление тем, что кто-нибудь может заинтересоваться покупкой таких костюмов для своих детей. Они также подчеркивают, что такой тренд на армейские костюмы для детей характерен для россиян, а не для украинцев.

Комментарии включают следующие высказывания: "Ну а что, за это же ничего не будет. Начали подготовку к оккупации...", "Это все для кого, для детей ждунов? Нет слов.", "Это совковые, пожалуй, 'бабушки' шьют."

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