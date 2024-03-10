Виктор Файчук отмечает, что у него есть свой "талисман" - четырехлапый друг по имени Саня.

Виктор Файчук, которого знают под позывным Малышом, является бойцом территориальной обороны. Он родом из села Степковка Николаевской области. В 2020 году вместе с супругой Виктор переехал в Днепр. Спорт сопровождал его всю жизнь: от футбола и волейбола в школьные годы до кроссфита, ММА и дзюдо позже. Файчук работал в должности менеджера по закупкам.

Он присоединился к рядам защитников уже на второй день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, как он рассказал в интервью для Общественного на Youtube .

На момент начала войны 29-летний Виктор не имел военного опыта, но, несмотря на это, предпочел служить своей стране с первых дней полномасштабной агрессии. 24 февраля 2022 года жена Виктора разбудила его с новостью, что началась полномасштабная война. Сразу Виктор Файчук начал искать в интернете центры сбора военных.

Мужчина отмечает, что был затруднен в выборе, поскольку не имел прописки в Днепре. Это привело к тому, что ему отказали в двух военкоматах и ​​направили в один из центров Территориальной обороны.

Там, по его словам, брали как лиц с военным опытом, так и без него. С этого времени он служит в 128-й бригаде.

Перед этим его научили, как правильно перемещаться с оружием, уроки военного дела и основ безопасности.

4 июня 2022 г. состоялся его первый выезд "на ноль", вспоминает боец. "Когда мы прибыли туда, первая мина упала в 20 метрах от меня, вторая — в 30 метрах", — делится впечатлениями он.

Виктор отмечает, что у него есть свой "талисман" - четырехлапый друг по имени Саня. Он прибежал к ним на позиции сам.

"Мы его откормили. У него есть свои льготы: кормим колбаской, корм для него покупаем, запускаем в дом, чтобы он с нами грелся", — рассказывает боец.

Планы мужчины на будущее включают борьбу за победу Украины. После этого он планирует вернуться в спорт.

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