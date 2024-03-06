Он оканчивал академию внутренних войск МВД Украины и имеет офицерское звание, которое, по его словам, должны были учесть в военкомате.

В Луцке мужчина был осужден за отказ от мобилизации. Подсудимый лично явился в ТЦК в Луцке, чтобы зарегистрироваться, но после получения повестки отказался от мобилизации. Об этом говорится в решении Луцкого горрайонного суда Волынской области.

По информации суда, подозреваемый работает дальнобойщиком. Его утвердили для службы в армии, и в мае 2023 года ему была вручена повестка, однако он избежал мобилизации.

На суде подсудимый признал свою вину частично. Он утверждал, что лично прибыл в территориальный военкомат в Луцке с целью регистрации в городе, где его родители имеют квартиру. Предварительно он проживал в Ровенской области, где и получил повестку.

Подсудимый утверждал, что ушел от мобилизации, поскольку "он был зарегистрирован в ТЦК в другой области, и считает, что повестку в Луцке выдали незаконно". Также он добавил, что оканчивал академию внутренних войск МВД Украины и имеет офицерское звание, которое, по его словам, должны были учесть в военкомате. Взяв повестку, он утверждал, что его угрожали военнослужащие.

Работница военкомата на суде подтвердила, что подсудимый лично обратился в ТЦК с целью прописки в Луцке. После прохождения Военно-врачебной комиссии (ВЛК), признавшей его пригодным к мобилизации, ему была вручена повестка.

"То, что обвиняемый состоял на учете в другом ТЦК, не препятствует вручению повестки, поскольку по установленным срокам ТЦК должен быть информирован о его призыве на военную службу", - отметила свидетель.

Она также подчеркнула, что "военный призыв в отношении рядового и офицерского состава не отличается".

Принятый судебный приговор анализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Подсудимый приговорен к 3 годам лишения свободы.

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