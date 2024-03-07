Научиться удалять краску для волос с одежды – это полезный навык, который можно добавить в вашу рутину стирки.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как удалить краску для волос с одежды, пошаговые инструкции по удалению пятен и другие советы по удалению пятен от краски для волос.

Чем отстирать краску для волос с одежды?

Стиральный порошок, кислородный отбеливатель и хлорный отбеливатель можно использовать для потенциального удаления черной, коричневой или синей краски для волос с одежды. Для рыжей краски для волос можно использовать отбеливатель, воду, белый уксус, жидкость для мытья посуды или нашатырный спирт, чтобы удалить краску для волос из одежды. Никогда не используйте отбеливатель с аммиаком или уксусом, поскольку результаты могут быть токсичными.

Всегда проверяйте этикетку ухода за вещами, прежде чем использовать любые альтернативы стиральному порошку, и проверяйте пятновыводители в скрытом месте, чтобы убедиться, что они безопасны для использования на вашей одежде. Соблюдайте осторожность при использовании нашатырного спирта, особенно при сочетании его с другими ингредиентами. Никогда не используйте аммиак для одежды, содержащий латекс, поскольку он может растворить латекс.

Удалит ли отбеливатель краску для волос с одежды?

Отбеливатель может удалить краску для волос с определенных тканей. Отбеливатель на основе кислорода, безопасный для цвета, можно использовать для белой одежды. Хлорный отбеливатель следует использовать только для белой одежды. Прежде чем наносить отбеливатель на вещи, ознакомьтесь с этикеткой средств для стирки.

Удаление краски для волос с одежды: пошаговая инструкция

Может показаться, что удалить пятна от краски для волос сложно, но несколько советов могут облегчить процесс. Прочтите ниже, чтобы узнать, как удалить краску с волос как для более светлых, так и для темных цветов. Перед стиркой любой одежды обязательно проверяйте этикетки по уходу.

Шаг 1: Очистите пятно С помощью зубной щетки соскоблите излишки краски с предмета одежды. После окончания промойте под прохладной водой.

Шаг 2: нанесите моющее средство После удаления излишка красителя покройте пятно жидким стиральным средством.

Шаг 3: Залейте моющее средство в машину Следуйте инструкциям по стиральному средству, чтобы использовать правильное количество белья. Залейте моющее средство либо в барабан стиральной машины, либо в дозатор моющего средства в зависимости от указаний в руководстве пользователя машины.

Шаг 4: Поместите вещи в стиральную машину Когда моющее средство все еще находится на пятне, загрузите одежду вместе с остальной одеждой в стиральную машину.

Шаг 5: Запустите цикл стирки Вымыть одежду в обычном режиме. Прежде чем устанавливать температуру, проверьте этикетку на одежде. Используйте самый горячий режим для одежды, который можно стирать в горячей воде.

Шаг 6: Снимите одежду Снимите одежду и высушите на воздухе. Внимательно осмотрите одежду после того, как она полностью высохнет, чтобы увидеть, есть ли пятно. Если пятно все еще находится, повторите шаги стирки. Не кладите его в сушильную машину, пока не убедитесь, что пятно исчезло, поскольку тепло может привести к закреплению пятна.

Источник: whirlpool

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