Ситуация изменилась только после того, как одна из пассажирок сообщила, что она служит в армии.

На главной железнодорожной станции Львова возник сексистский инцидент. Во время посадки на поезд "Львов - Запорожье" проводник отказывал женщинам в доступе к вагону, мотивируя это потребностью сначала впустить мужчин. О неприятном инциденте рассказала на своей странице в Facebook поэтесса и военнослужащая Ирина Бобик.

Ситуация изменилась только после того, как одна из пассажирок сообщила, что она служит в армии, и учитывая отсутствие мужчин на перроне, проводник в конце концов позволил женщинам зайти в вагон.

Ирина Бобик сообщила о скандальной ситуации с проводником по имени Петр Петрович Ковбасюк на главном железнодорожном вокзале Львова. Проводник отказывался допускать женщин в вагон, утверждая, что сначала должен зайти мужчина. Мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне. Военная призналась, что почувствовала себя недочеловеком.

"На мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила проводнику, что 21 век на улице и женщины – тоже люди) проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон. Я, конечно, понимаю, что ситуация – не конец света, но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудкам?" – написала Ирина Бобик.

В отзывах к сообщению несколько женщин поделились своими историями об аналогичных случаях на львовском вокзале.

Между тем, официальные представители "Укрзализныци" извинились Ирине Бобик за неприятный инцидент и подчеркнули свою преданность принципам равенства всех пассажиров. Они также сообщили, что событие с проводником будет детально проанализировано, а для предотвращения подобных случаев в будущем будут предприняты соответствующие действия.

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