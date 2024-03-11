Прослушивать смартфон могут не только полиция или спецслужбы, так что каждому нужно знать, как это происходит.

Большинство людей не подозревают, насколько легко подключиться к их каналу связи и прослушать все разговоры на смартфоне, прочесть СМС и сообщения в мессенджерах.

Так что прослушивать ваш смартфон могут несколькими способами.

Через сеть SS7. Чаще всего этим методом прослушивания пользуются хакеры и злоумышленники.

Такой метод позволяет прослушать любого абонента в мире даже на другом конце земного шара. Перехват входящих СМС любого абонента тоже осуществляется элементарно.

Прослушивание смартфона может производиться также через мобильного оператора.

Кроме того, прослушка телефона может осуществляться внедрением в телефон специальных устройств, которые имеют крайне малый размер. Обычно это микросхема размером 3х6 мм.

В общем можно выделить три основных способа прослушивания смартфона. Это перенаправление звонков, контроль над микрофонами и камерами, использование профессионального оборудования и прослушивание. Этот метод требует специфических знаний и средств, поэтому им пользуются преимущественно правоохранители.

Как могут прослушивать смартфон.

Отметим, что тайна общения, в частности телефонных разговоров, гарантируется Конституцией Украины. Прослушивание или запись разговора без согласия личности, а также разглашение содержания и факта телефонного разговора является нарушением конституционных прав.

Разрешение на прослушивание телефонных разговоров могут получить только представители правоохранительных органов по решению суда в рамках уголовного производства.

Как могут прослушивать смартфон.

Все уголовные дела с использованием так называемых «негласных следственных розыскных действий», включающих и прослушивание смартфона, находятся под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

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