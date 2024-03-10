Все, что вам нужно для борьбы со сложными пятнами на джинсах, белых рубашках и т.д.

Пятна крови, как известно, устойчивы, и их трудно удалить с тканей. После неожиданного начала менструации ночью, неудачи с секатором во время работы в саду или внезапного носового кровотечения вы можете подумать, что потеряна любая надежда на вашу любимую одежду. Но выход есть.

Как удалить свежие пятна крови с одежды

Как и большинство других пятен, кровь легче всего удалить, когда она свежая. Нижеследующие действия одинаковы для большинства типов стойких тканей, включая джинсы и белые хлопчатобумажные футболки, и даже хорошо подойдут для удаления пятен крови из простыней. Как только вы заметите кровь на своей одежде, отправляйтесь в аптечку и прачечную, чтобы собрать все необходимое, а затем приступайте к работе, выполнив следующие действия:

Быстрее замочите пятно в холодной воде. Если пятно очень свежее, поместите его под холодную проточную воду и попробуйте смыть как можно больше свежей крови. Протрите пятно перекисью водорода или вотрите в пятно кусок мыла. Налейте перекись водорода на губку, а не непосредственно на пятно. Примените средство для предварительной обработки или вотрите жидкий стиральный порошок, содержащий ферменты. Выстирайте одежду в машине в теплой воде с безопасным для ткани отбеливателем. Если пятно осталось, повторите описанные выше действия. Не кладите одежду в сушильную машину, пока не исчезнет пятно.

Как удалить засохшую кровь из одежды

То, что вы ожидали, чтобы удалить пятно крови, не обязательно означает, что оно навсегда. Вместо этого все, что вам нужно, это немного терпения и мощный пятновыводитель. Выполните следующие действия:

Предварительно замочите одежду. Приготовьте смесь из холодной воды и одной-двух чайных ложек жидкого стирального порошка или пятновыводителя. Дайте одежде пропитаться в смеси на несколько часов или на ночь. Предварительно обработайте пятно средством предварительной обработки или потрите пятно мыльным раствором. Затем постирайте в теплой воде с безопасным для ткани отбеливателем. Если это не помогло, повторите этап предварительного замачивания. Замочите предварительно на более длительный период времени или смешайте одну литру воды с одной чайной ложкой стирального порошка и одной столовой ложкой аммиака и дайте одежде замочить в растворе. (Это может занять несколько часов в зависимости от тяжести пятна.) Предварительно обработайте пятно и постирайте одежду.

Источник: goodhousekeeping

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