Хотя мы все знаем, что нам нужно регулярно стирать простыни, многие из нас забывают, что одеяла и одеяла также нужно чистить.

Впереди мы поделились советами от экспертов по стирке, которые помогут вам правильно постирать одеяло .

Как постирать одеяло

Следуйте инструкциям, чтобы постирать другие типы одеял, которые есть на вашей кровати, в том числе шерстяные, хлопчатобумажные и флисовые.

Материалы, которые вам понадобятся, чтобы постирать одеяло

Нежный стиральный порошок

Уксус

Салфетка из микрофибры

Шерстяные одеяла

Прежде чем постирать шерстяное одеяло, сначала ознакомьтесь с этикеткой по уходу. «В основном вам нужно только точечно или сезонно чистить», – говорит Баланзат. «Никогда не используйте теплую или горячую воду или сушилку для одежды при стирке шерсти [это может дать усадку и повредить ткань]».

Начните с ручной стирки или добавьте шерстяное одеяло в стиральную машину с коротким, мягким циклом холодной воды. Стирайте шерстяное одеяло средством для деликатной стирки, безопасным для шерсти. После стирки обработайте любые пятна на одеяле холодной водой с мягким моющим средством или раствором уксуса (1/3 стакана дистиллированного белого уксуса и 2/3 стакана воды). Смочите и промокните пораженный участок желаемым моющим раствором и чистой тканью из микрофибры. Высушите шерстяное одеяло или положите его ровно.

Хлопковые одеяла

Убедитесь, что вы проверяете этикетку ухода на ваших хлопковых одеялах, поскольку многие из этих одеял обычно смешиваются с другими типами тканей. Кроме того, одеяла из 100-процентного хлопка могут сжаться, если вы не будете осторожны. «На этикетке вашего хлопкового одеяла может быть написано, что его можно стирать в машине в холодной или теплой воде и сушить в стиральной машине на нормальном слабом огне, но вы можете сократить время высыхания, чтобы увеличить срок службы», — говорит Баланзат. «Если есть заметные пятна, тщательно выстирайте пораженный участок вручную в теплой воде с разведенным моющим средством, прежде чем класть одеяло в стиральную машину на холодное».

Флисовые одеяла

Всегда стирайте флисовые одеяла отдельно в холодной воде в щекотливом цикле, когда это возможно, чтобы избежать скалывания или матирования. «Используйте только небольшое количество моющего средства — больше мыла не обязательно сделает ваше одеяло чище», — говорит Баланзат. «На самом деле слишком много моющего средства может прилипнуть к волокнам флиса и уменьшить мягкость вашего одеяла».

Еще один профессиональный совет: избегайте использования отбеливателя, поскольку это может испортить волокна одеяла или изменить цвет.

Источник: marthastewart

Читайте также:

Как постирать одеяло в стиральной машине: необычные советы

Как постирать плед в стиральной машине или вручную: простые советы

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машинке: 4 простых шага сберегут ваши вещи