Впереди мы поделились советами от экспертов по стирке, которые помогут вам правильно постирать одеяло .

Как постирать одеяло

Следуйте инструкциям, чтобы постирать другие типы одеял, которые есть на вашей кровати, в том числе шерстяные, хлопчатобумажные и флисовые.

Материалы, которые вам понадобятся, чтобы постирать одеяло

  • Нежный стиральный порошок
  • Уксус
  • Салфетка из микрофибры

Шерстяные одеяла

Прежде чем постирать шерстяное одеяло, сначала ознакомьтесь с этикеткой по уходу. «В основном вам нужно только точечно или сезонно чистить», – говорит Баланзат. «Никогда не используйте теплую или горячую воду или сушилку для одежды при стирке шерсти [это может дать усадку и повредить ткань]».

  1. Начните с ручной стирки или добавьте шерстяное одеяло в стиральную машину с коротким, мягким циклом холодной воды.
  2. Стирайте шерстяное одеяло средством для деликатной стирки, безопасным для шерсти.
  3. После стирки обработайте любые пятна на одеяле холодной водой с мягким моющим средством или раствором уксуса (1/3 стакана дистиллированного белого уксуса и 2/3 стакана воды).
  4. Смочите и промокните пораженный участок желаемым моющим раствором и чистой тканью из микрофибры.
  5. Высушите шерстяное одеяло или положите его ровно.

одеяло

Хлопковые одеяла

Убедитесь, что вы проверяете этикетку ухода на ваших хлопковых одеялах, поскольку многие из этих одеял обычно смешиваются с другими типами тканей. Кроме того, одеяла из 100-процентного хлопка могут сжаться, если вы не будете осторожны. «На этикетке вашего хлопкового одеяла может быть написано, что его можно стирать в машине в холодной или теплой воде и сушить в стиральной машине на нормальном слабом огне, но вы можете сократить время высыхания, чтобы увеличить срок службы», — говорит Баланзат. «Если есть заметные пятна, тщательно выстирайте пораженный участок вручную в теплой воде с разведенным моющим средством, прежде чем класть одеяло в стиральную машину на холодное».

одеяло

Флисовые одеяла

Всегда стирайте флисовые одеяла отдельно в холодной воде в щекотливом цикле, когда это возможно, чтобы избежать скалывания или матирования. «Используйте только небольшое количество моющего средства — больше мыла не обязательно сделает ваше одеяло чище», — говорит Баланзат. «На самом деле слишком много моющего средства может прилипнуть к волокнам флиса и уменьшить мягкость вашего одеяла».

Еще один профессиональный совет: избегайте использования отбеливателя, поскольку это может испортить волокна одеяла или изменить цвет.

Источник: marthastewart

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