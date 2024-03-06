Почистить ковер легко, особенно если у вас хороший пылесос. В этом руководстве описано не только то, как лучше очистить ковер, но и то, как часто его следует чистить, а также несколько дополнительных советов по чистке конкретных способов удаления пятен и точечной обработки проблемных участков.

Как почистить ковер за 5 простых шагов

1. Вакуум

почему Вакуум впитывает все эти маленькие частицы, которые прячутся среди вашего ковра, предотвращая попадание грязи на ковер или стиранию его волокон.

Уберите со своего пути огромную мебель, шнуры и разные беспорядки (обувь, собачью лежанку, напольные подушки, поролоновый валик и т.д.).

Не забудьте поиграть со всеми разнообразными вакуумными насадками, чтобы по-настоящему проникнуть в края ковра и под мебель, которая была слишком большой или неудобной для передвижения.

Пылесосите по обоим направлениям, чтобы убедиться, что вы действительно покрываете всю эту землю.

Мы предпочитаем пылесос с вращающейся щетиной, чтобы действительно высасывать любую въевшуюся грязь.

2. Почистить и предварительно обработать пятна

В зависимости от типа пятна, вы можете использовать чистую влажную тряпку, чтобы промокнуть ее (никогда не трите пятно, обычно это только ухудшит его!).

Промокните пятно одним из таких средств: содой, уксусом, перекисью водорода или моющим средством для посуды , и вода, как правило, удалит большинство пятен и пятен. (Подробнее о конкретных типах пятен ниже.)

или моющим средством для посуды как правило, удалит большинство пятен и пятен. (Подробнее о конкретных типах пятен ниже.) Всегда завершайте точечную чистку пятна чистой водой, чтобы удалить любые остатки чистящих средств, особенно мыла.

Для более стойких пятен можно попробовать раствор соли. Налейте чуть-чуть соды на пятно, чтобы насытить ее. Насыпьте немного соли на пятно, насыщенное содой. Соль служит буфером, предотвращающим отверждение пятна. Дайте раствору соленой соды высохнуть примерно 20 минут. Соберите высохшую соль пылесосом.



3. Протрите для дезинфекции

Смешайте раствор DIY из 1 части белого уксуса + 3 части воды.

Почистите ковер щеткой с мягкой щетиной и уксусным раствором, чтобы продезинфицировать любые проблемные участки, которые могут быть неприятными или непривлекательными.

Кислотные свойства уксуса помогут дезодорировать ваш ковер, даже если сейчас в гостиной пахнет пакетиком чипсов.

Вытрите уксус чистым сухим полотенцем.

Если у вас есть какие-то очень странные зловонные кусочки ковра, попробуйте посыпать неприятные участки пищевой содой и дайте ей постоять примерно 20 минут, прежде чем убрать пылесосом.

4. Почистить паром

С пароочистителями всегда следуйте инструкциям.

Используя горячую воду и небольшое количество готового моющего средства по вашему выбору, начните чистить ковер паром, медленно передвигая пароочиститель вперед и назад.

Пароочистители выталкивают воду, когда вы толкаете их вперед, и всасываете ее обратно, когда вы тянете их обратно. Важно двигать пароочиститель медленно, чтобы он эффективно удалял как можно больше влаги из ковра, чтобы предотвратить появление плесени или плесени.

5. Вакуум (опять!)

Подумайте еще раз: Вы не закончите уборку, пока не сделаете еще один последний проход с пылесосом. Кроме того, эти линии на ковре просто очень удовлетворяют.

Источник: homemadesimple

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