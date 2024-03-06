Хорошо выправив носки, вы сохраните качество, а цвет останется красивее.

Как постирать носки , чтобы вернуть им белый цвет – пожалуй, это один из самых распространенных вопросов.

В этом блоге мы ответим на этот вопрос и дадим советы, как сохранить лучший внешний вид велосипедных носков.

Как постирать белые носки в стиральной машине:

1. Одна из важнейших вещей – НЕ бросать велосипедные носки вместе с велосипедной одеждой! Ваша велосипедная одежда очень грязная (особенно после дождевой езды)! В результате во время стирки на велосипедных носках остается только больше грязи.

2. Стирка белых велосипедных носков белой стиркой сохранит цвет лучше. Если вы стираете белую одежду с другими цветами, она всегда возьмет часть цвета из другого белья.

3. Если белые велосипедные носки стали чуть-чуть желтыми, вы можете попробовать один из этих трех шагов.

* Велосипедные носки предварительно постирать с биотексом синего цвета;

* Добавьте соду к стиральному порошку;

* Или добавьте чашку уксуса к стиральному порошку.

Как постирать белые носки руками:

Когда вы едете под дождем в белых велосипедных носках и хотите сохранить их очень белыми,

очень важно как можно быстрее постирать их вручную.

Сделайте это следующим образом:

1. Быстрее после велопрогулки промойте их теплой водой, чтобы исчез крупный песок.

2. Поместите велосипедные носки в емкость с теплой водой с зеленым биотексовым мылом на 10-15 минут.

3. Ненадолго прополощите велосипедные носки.

Если они еще не белые:

4. Погладьте велосипедные носки кусочком белого мыла Ox Gall (продается в Kruidvat and Albert Heijn в Нидерландах).

Часто верхний край носка (также частично с внутренней стороны) и часть над язычком обуви на супинаторе являются важнейшими.

5. Смойте мыло Ox Gall с велосипедных носков.

Повторяйте шаги 4 и 5, пока велосипедные носки снова не станут красивыми и белыми.

6. После этого вы кладете велосипедные носки (уже покрытые этим мылом) в стиральную машину при 30 градусах, без ополаскивателя ткани и желательно со стиральным средством DATO.

Теперь велосипедные носки снова должны быть полностью белыми!!

Этот специальный метод рекомендован Гре Кнетеманном.

Удачи!

Источник: sockeloen

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