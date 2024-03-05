Еще четыре дня спустя здесь была полная блокада - это продолжалось до тех пор, пока украинским водителям не лопнуло терпение.

5 марта польские аграрии и перевозчики продолжают блокировать границу, перекрывая дороги до шести пунктов пропуска. Самая сложная ситуация остается на границах в Краковке и Ягодине, хотя в Шегинях поляки решили ослабить свою блокаду. Водители самостоятельно договорились с польскими фермерами, ведь устали ждать чиновников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Именно на пропуске в Шегине польские фермеры снова изменили условия. Ночью было пропущено 12 украинских грузовиков, такое же количество будет пропущено еще через 12 часов. Среди грузовиков, наконец въехавших на территорию Украины, большее количество составляли - гуманитарные грузы.

Еще четыре дня спустя здесь была полная блокада. Это продолжалось до тех пор, пока украинским водителям не лопнуло терпение. Они в очередной раз пошли к польским фермерам и просили пропустить хоть какое-то количество грузов. Помогла полиция.

"Мы тогда были не сами. Через четыре дня на пропуск прибыла полиция Польши, которая занимается конфликтными ситуациями. Они прибыли и начался разговор. Тогда удалось найти компромисс", - рассказал водитель грузовика Александр.

Другой украинский водитель добавил, что удалось договориться, когда полиция услышала, что в грузовиках находится гуманитарная помощь из Чехии. Тем временем в Европу украинских водителей не пропускают.

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