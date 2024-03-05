Иван, ветеран Вооруженных Сил Украины из Одесской области, пострадал во время эвакуации раненых товарищей в Луганской области летом 2023 года. В результате минометных обстрелов он потерял обе ноги. Сейчас мужчина находится на реабилитации в Одессе, где учится ходить на протезах и использовать кресло-коляску для передвижения. В своем интервью на YouTube Общественного он рассказал о вызовах, с которыми столкнулся во время процесса реабилитации.

В мае 2023 года Иван присоединился к рядам защитников Украины. Сначала проходил обучение в Великобритании, а затем, вернувшись в Украину, был направлен на фронт.

Более трех месяцев он защищал страну в составе десантно-штурмовых войск на восточном фронте. Именно там, в ходе эвакуационной миссии раненых солдат, Иван подвергся минометному обстрелу, что привело к потере обеих ног. После ранения его эвакуировали в военный госпиталь в Харькове. О своем положении он сначала сообщил сестре, а позже обо всем узнала и его мама.

"Было тяжело слышать эти слова, я очень кричала, для меня это было очень тяжело. 5 (августа, — ред.) я уже была у него в Харькове. Приехала и сами понимаете, что застала. Раненый, да еще без ног. Я только зашла и он сказал: "Мам, я очень прошу не плачь, я буду ходить, только не плачь", - рассказала мать ветерана ВСУ Лариса.

После серии лечений и восстановления в различных врачебных заведениях страны, Иван впервые стал на ноги благодаря протезам. Сейчас он активно учится ходить на новых протезах и осваивает перемещение в инвалидной коляске.

Иван продолжает свою реабилитацию в Одессе. Он отмечает, что передвигаться по городу достаточно сложно из-за недостаточной адаптации инфраструктуры для нужд людей на протезах или в колесных креслах. Иван поделился, что передвижение по городу составляет большой вызов из-за наличия бордюров и отсутствия пандусов, что делает самостоятельное перемещение почти невозможным без посторонней помощи.

Лариса, мама Ивана, рассказала о сложностях адаптации дома к нуждам сына. Соседи выражают недовольство из-за того, что Иван отсутствие пандуса заставляет его курить в подъезде, не имея возможности выйти на улицу. Лариса отметила, что курение несколько уменьшает боли для Ивана.

"Мы ищем решение, чтобы Иван мог с комфортом выходить на улицу. Ходила в городской совет с просьбой установить пандус, получила обещания, но пока без результатов. Как ему сейчас выходить, находясь на инвалидной коляске? Люди даже говорят, что он намеренно получил ранения, чтобы получать помощь от государства. Это возмутительно и несправедливо к тем, кто защищал их безопасность", - поделилась она.

Мама защитника Лариса рассказала, что начали забирать его домой, в дом, не приспособленный для людей на колесных креслах. Поэтому соседи начали жаловаться, что Иван курит в подъезде и не может уехать на улицу. По словам, курение немного помогает ему заглушить боль.

"Они просто унижают, что ушел сам, специально получил ранения для того, чтобы сидеть на выплатах. Как это можно сказать человеку, который защищал их?" – добавила Лариса.

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