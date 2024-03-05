Чтобы подать заявку на субсидию, необходимо подготовить и подать набор необходимых документов.

Граждане Украины продолжают пользоваться возможностью получения жилищных субсидий, статус которых можно определить через веб-портал Пенсионного фонда Украины. В 2024 году некоторые категории потребителей имеют шанс претендовать на помощь.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики. Там объяснили, какие документы нужно подавать для получения субсидий украинцам.

Чтобы подать заявку на субсидию, необходимо подготовить и подать набор необходимых документов, включая официальные заявления и справки. Список основных документов на получение субсидии включает:

заявление на получение субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

официальную справку о доходах за указанный период;

документ, удостоверяющий личность.

Относительно последнего пункта потребитель может представить как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ, подтверждающий статус беженца.

Следует отметить, что кроме граждан Украины на субсидии могут рассчитывать иностранцы. Однако для этого они должны законно находиться на территории Украины и иметь соответствующие подтверждающие документы.

Дополнительно к основным документам на субсидию необходимо представить следующие:

копия договора о реструктуризации задолженности, если существует или был долг за коммунальные платежи;

справка о внутриперемещенных лицах, если это имеет место;

копия договора аренды жилья в случае, если лицо является арендатором.

В случае, если лицо проживает в другом месте, но зарегистрировано в жилье, на которое оно планирует получить субсидию, необходимо предоставить документ, подтверждающий отсутствие фактического проживания по этому адресу.

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