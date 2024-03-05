Диваны становятся идеальным местом отдыха, если вы пьете кофе, пропускаете шоу Netflix или отдыхаете с семьей, но после этого часто приходится думать, как их почистить .

Однако, как бы вы ни были осторожны, невозможно избежать пятен, пролитой воды и грязи, которые накапливаются во время ежедневного использования (или неприятных запахов и изменения цвета, которые с этим связаны).

Но пока не наполняйте свою тележку для покупок дорогостоящими чистящими средствами. Чтобы дать вашей обивке новое дыхание, понадобится всего несколько натуральных ингредиентов, многие из которых, можно поспорить, уже есть в вашем кухонном шкафу.

Как почистить диван от пятен:

Что тебе нужно: жидкость для мытья посуды, белый уксус, пищевая сода, пеплая вода.

Как это сделать:

Чтобы почистить диван, возьмите чайную ложку моющего средства, белого уксуса, пищевой соды и теплой воды и смешайте вместе в пену. Затем нанесите непосредственно на любые пятна или подтеки, которые вы можете заметить на вашем диване. Оставьте высыхать примерно на 10 минут. Когда он высохнет, протрите поверхность чистой тканью, чтобы убрать любые остатки – у вас должен остаться хороший диван без пятен. Добро пожаловать!

Основной совет: Пищевая сода и белый уксус — отличная комбинация для чистки любого сложного пятна. Это объясняется тем, что пищевая сода реагирует с уксусом, образуя кислотную формулу, мягко рассеивающую жир и грязь.

Этот метод также прекрасен как природное средство для того, чтобы почистить ковры. Смешайте вместе и нанесите на пятна на ковре для нового вида.

Если ваш тканевый диван годами изнашивался, одного очищения может быть недостаточно, чтобы вернуть ему былую славу. В этих случаях вам следует подумать о том, чтобы перебить диван или, если у вас под рукой нет чистящих средств, использовать чехол для дивана, чтобы скрыть неприглядные, устойчивые пятна. Другим вариантом может быть наш специализированный набор по уходу за диваном.

Вот так простые советы могут помочь почистить ваш диван от ненавистных пятен.

Источник: plumbs

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