Мы все любим свои чайники, но часто забываем их почистить от грязи и накипи. Если вы не знаете, с чего начать, мы вам расскажем&

Задача почистить чайник от накипизанимает несколько часов, поэтому сперва приготовьте себе чашку! Мы рекомендуем удалять накипь в последнюю очередь вечером, чтобы ваш чайник был свежим и чистым на утро.

Чтобы получить беспроблемный и дешевый способ почистить чайник от накипи, наполните его водой поменьше, чем наполовину, и доведите до кипения. Прежде чем он начнет пузыриться, выключите чайник и добавьте белый дистиллированный уксус примерно до ¾. Делайте это медленно и осторожно, чтобы избежать брызг назад. Не кипятите сам уксус, потому что запах наполнит вашу кухню!

Оставьте на ночь, проветрив пространство, если необходимо (убедитесь, что чайник отключен от сети и есть надпись, чтобы никто не использовал его случайно!). Утром известковый налет легко отойдет. Тщательно промойте, чтобы удалить любой стойкий уксусный запах, и вскипятите свежую воду после обработки.

Вы можете полностью пропустить нагрев воды для легкого ежедневного известкового налета, но нагрев воды обеспечит лучшие результаты для более устойчивых остатков. Эти суммы также не установлены в камне; если вода и уксус примерно в равных частях, вы можете использовать меньше каждого, если ваш известковый налет предпочтительно окружает элемент.

Также можно приобрести химические средства для того, чтобы почистить чайник от накипи, некоторые разработаны специально для металлических чайников, другие – для пластиковых моделей. Следует всегда проверять, подходят ли они для вашего прибора.

Может быть, также нужно почистить фильтр вашего чайника. Вы можете удалить это, сдвинув или выдвинув его с места (обратитесь к руководству по инструкциям). Затем почистите дистиллированным белым уксусом и старой зубной щеткой. Перед заменой промойте и высушите.

Вы должны стараться очищать чайник от накипи каждые четыре-восемь недель, чтобы поддерживать его в чистоте – не позволяйте накапливаться накипи, поскольку его труднее удалить, чем дольше он стоит. Тяжелые отложения могут потребовать повторной обработки, чтобы полностью их расщепить.

Источник: goodhousekeeping

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