Использовать утюг для удаления морщин и складок на одежде является важной рутиной в нашей жизни.

Важно знать, как очистить утюг , поскольку их подошва (нижняя часть утюга) может стать липкой, пыльной и жирной.

…так как очистить утюг, спросите вы? Вы находитесь в правильном месте, чтобы узнать! В этом руководстве вы найдете 10 советов.

1. Используйте пищевую соду и воду для очистки подошвы утюга.

Этот метод – отличный способ растворить любой хлам, освоившийся на вашем утюге! Все, что вам нужно сделать, это смешать немного пищевой соды и немного воды, чтобы создать пасту.

Затем натрите этой пастой подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. Просто используйте воду, чтобы вытереть его. Убедитесь, что паста полностью стерта, и дайте утюгу высохнуть перед использованием.

2. Можно пользоваться газетой.

Разогрейте утюг на самом высоком уровне и наденьте перчатки, чтобы защитить руки от жары. Сомните газету и потрите ею подошву утюга. Это все!

3. Использование жидкости для снятия лака с ацетоном – это еще один способ очистки утюга.

Это отличный способ растворить и оттереть загрязнение утюга! Включите утюг и дайте ему нагреться. Смочите ватный диск жидкостью для снятия лака с ацетоном.

Надев перчатки, быстро промокните смоченным ватным шариком горячую поверхность. Жидкость для снятия лака с ацетоном быстро испаряется, но отлично справляется с растворением любой грязи! Когда вы закончите, протрите поверхность водой и тканью.

4. Кухонные губки и скрубберы могут очистить беспорядок!

Используя кухонную губку, которая не царапается или мочалку, натрите поверхность утюга водой с мылом. Когда вы закончите, протрите его полотенцем и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

5. Отец, отец, отец!

Смочите полотенце дистиллированным белым уксусом. Затем протрите подошву утюга, чтобы удалить остатки грязи. В некоторых ситуациях может остаться немного остатков, что потребует смочить чистое полотенце дистиллированным уксусом и положить на полотенце холодную подошву утюга. Просто оставьте его на 15-30 минут, затем вытрите насухо.

6. Используйте мощный очистительный дуэт, уксус и пищевую соду.

Чтобы очистить, смочите полотенце в растворе уксуса и пищевой соды. Положите смоченное полотенце ровно и с выключенным утюгом проведите утюгом по полотенцу, словно вы гладите его.

7. Просто используйте средство для мытья посуды

Один из лучших способов почистить утюг – налить несколько капель жидкого средства для мытья посуды в воду. Затем воспользуйтесь мягкой тряпкой, полотенцем или бумажным полотенцем, смоченным в растворе, чтобы вытереть любые остатки с подошвы утюга.

8. Посолите!

Обильно посыпьте соль на лист бумаги. Затем проведите теплым утюгом по этому листу бумаги, что поможет удалить пятна и другую грязь. Включите утюг несколько раз, затем отключите утюг, чтобы он остыл. Когда утюг остынет, удалите соль сухой мягкой тканью.

9. Как насчет зубной пасты?

Просто натрите белую зубную пасту на подошву утюга. Затем протрите его влажной тканью. Не забудьте дать утюгу полностью высохнуть перед использованием.

10. Сушильное белье работает хорошо!

Снизьте температуру утюга и протрите подошву несколькими простынями. Продолжайте натирать, пока не удалите пистолет.

Для очистки паровых отверстий используйте влажный ватный тампон. Смочите ватный тампон в растворе воды и жидкого моющего средства. Затем воспользуйтесь влажным ватным тампоном, вставив и почистив отверстия для пара.

Источник: handy

Читайте также:

Как очистить утюг: простой и быстрый метод

Как почистить утюг: необычный лайфхак, который сделает его как новый

Как очистить утюг за пять минут: легкий способ, который сделает устройство снова новым