Ведь для того, чтобы смартфон начал прослушиваться, достаточно установить вредоносное приложение, например, спрятанное в игру.

Смартфон могут прослушивать, как аферисты и мошенники, так и недоброжелатели. Кроме того, номера телефонов могут оказываться в распоряжении рекламных сетей, которые потом генерируют рекламные объявления, которые зацепят именно вас.

Ведь некоторые могли замечать, что только вчера вы сказали, что хотите купить новый гаджет, микроволновку, наушники и т.д., а уже сегодня реклама, которую вы видите, состоит из объявлений продаж именно этого товара.

Для того, чтобы отключить возможность прослушивания, необходимо выключить микрофон. Для этого следует перейти в Настройки смартфона. Если это Android, выберите Приложения – Разрешения приложений. Перейдти в микрофон и просмотрите все приложения, которые имеют к нему доступ. Необходимо снять с галочки со всех приложений, кроме Телефона и мессенджеров.

смартфон

Что делать, если смартфон прослушивается.

В каждом смартфоне функции могут называться по-разному – зависит от версии.

Если это iPhone, необходимо найти в настройках пункт Микрофон и, опять же, запретить доступ другим приложениям.

А вот, чтобы отключить прослушивание, основанное на переадресации звонков, необходимо ввести комбинацию – ##002# и нажать кнопку Вызов.

Также существуют случаи, когда необходимо сбросить смартфон до заводских настроек.

Смартфон. Фото: YouTube

Что делать, если смартфон прослушивается.

Еще один совет, как отключить прослушивание на смартфоне, это отключение функции «Анонимные отчеты и использование».

Для этого необходимо зайти в Настройки смартфона и найти раздел «Система». Выбираем пункт «Язык и ввод», открываем синтез речи и ищем значок, который выглядит как шестерня. И вот здесь есть функция Анонимные отчеты про использование – выключаем ее.

Названия разделов и функций могут отличаться в зависимости от модели гаджета.

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