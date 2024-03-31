Ведь для того, чтобы смартфон начал прослушиваться, достаточно установить вредоносное приложение, например, спрятанное в игру.

Смартфон могут прослушивать, как аферисты и мошенники, так и недоброжелатели. Кроме того, номера телефонов могут оказываться в распоряжении рекламных сетей, которые потом генерируют рекламные объявления, которые зацепят именно вас.

Ведь некоторые могли замечать, что только вчера вы сказали, что хотите купить новый гаджет, микроволновку, наушники и т.д., а уже сегодня реклама, которую вы видите, состоит из объявлений продаж именно этого товара.

Для того, чтобы отключить возможность прослушивания, необходимо выключить микрофон. Для этого следует перейти в Настройки смартфона. Если это Android, выберите Приложения – Разрешения приложений. Перейдти в микрофон и просмотрите все приложения, которые имеют к нему доступ. Необходимо снять с галочки со всех приложений, кроме Телефона и мессенджеров.

Что делать, если смартфон прослушивается.

В каждом смартфоне функции могут называться по-разному – зависит от версии.

Если это iPhone, необходимо найти в настройках пункт Микрофон и, опять же, запретить доступ другим приложениям.

А вот, чтобы отключить прослушивание, основанное на переадресации звонков, необходимо ввести комбинацию – ##002# и нажать кнопку Вызов.

Также существуют случаи, когда необходимо сбросить смартфон до заводских настроек.

Что делать, если смартфон прослушивается.

Еще один совет, как отключить прослушивание на смартфоне, это отключение функции «Анонимные отчеты и использование».

Для этого необходимо зайти в Настройки смартфона и найти раздел «Система». Выбираем пункт «Язык и ввод», открываем синтез речи и ищем значок, который выглядит как шестерня. И вот здесь есть функция Анонимные отчеты про использование – выключаем ее.

Названия разделов и функций могут отличаться в зависимости от модели гаджета.

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