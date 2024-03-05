По сообщению журналиста и общественного активиста Константина Андриюка, польские фермеры атаковали автомобили, по его словам, предназначенные для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме того, они блокируют военную технику на границе с Украиной.

Андриюк поделился видеозаписью, на которой видны поврежденные внедорожники, отметив, что "автомобили для нужд ВСУ пострадали от рук польских фермеров, также препятствующих перемещению военной техники на границе".

"Ожидают бить кирпичом российские танки?" – иронически прокомментировал он ситуацию.

"Мы сейчас на границе. Посмотрите, что наши соседи, поляки, сделали с джипами, предназначенными для армии. Разбили стекло не раз, вот здесь, и здесь. Вот, этот джип тоже поврежден. Его придется эвакуировать на буксире. Вот такие в нас соседи", – рассказывает автор видео.

В заявлении украинского посольства отмечено, что польские аграрии отвергают любую причастность к возникшей ситуации.

По утрам 4 марта ситуация на границе с Польшей остается напряженной, поскольку протестующие из Польши продолжают блокировать все шесть маршрутов для грузового транспорта. При этом движение легковых машин и автобусов протестующие не ограничивают.

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