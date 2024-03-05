Под руководством прокуратуры Киево-Святошинского района было объявлено о подозрении руководителю ООО в содействии в завладении имуществом из-за обмана и фальсификации служебных документов. Их будут судить по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Подробности коррупционного скандала сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

В результате следствия было установлено, что обвиняемый отвечал за надзор за ремонтными работами укрытия в подвале многоэтажного дома, заказанными коммунальным предприятием Белогородского сельсовета Бучанского района.

Подозреваемый, зная о неправдивых данных в отчетности исполнителя об объемах работ и материалов, утвердил и подписал акт выполненных работ, что привело к необоснованной выплате средств подрядчику.

По выводам судебно-строительной экспертизы подрядчик необоснованно получил более 250 тыс. грн. из бюджета. Дело против исполнителя работ рассматривается в суде.

Расследование проводилось следственными полициями №1 Бучанского районного управления полиции в Киевской области. Отметим, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до момента доказывания его вины в установленном законом порядке и признании виновным судебным решением.

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